Inflation steigt wieder: Die Preise ziehen um 6,8 Prozent an

"rechnen die EZB und die FED mit einer länger anhaltenden Inflation." Na klar, dieses Verbrechergesindel und die Regierungen haben doch ein Interesse daran, die Inflation hochzuhalten. So geht Umverteilung, so geht Steuer auf Alles!

30.06.2023 - 09:21

… „In der letzten Zeit schien sich die Inflation abgeflacht zu haben. Doch nun steigt sie wieder an, und zwar um 6,8 Prozent.“ …



Ist das politisch etwa sogar so gewollt, weil festgestellt wurde, „dass es auf der Ebene der Eliten eine Integration gegeben hat, die aber dazu geführt hat, dass es durchaus und vor allem im Osten eine Vergrößerung der Kluft zwischen Elite und Bevölkerung gegeben hat "



was auch im Westen noch ausgebaut werden - und auf Dauer dann auch so erhalten werden soll?



Was das Ole & Co. mit dem Ampelstreit und der daraus resultierenden Handlungsunfähigkeit kaschieren wollen – um das Volk damit zu beruhigen???