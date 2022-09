Inflation in Deutschland jetzt offiziell bei 10,9 Prozent

Scholz und seine Genossen fahren Deutschland mit voller Wucht vor die Wand. Die Wirtschaft wird destabilisiert, das Land in einen Krieg getrieben und das Geld wird immer weniger wert. Die Inflation liegt jetzt - offiziell - bei 10,9 Prozent. Das ist der höchste Wert für die Bundesrepublik. Oder anders ausgedrückt: nur vor Hitler war die Inflation höher.

Das Berliner Triumvirat aus Scholz, Lindner und Habeck bekommt nichts auf die Reihe, gar nichts. Die deutsche Wirtschaft rast auf eine Rezession zu. Die Wirtschaftsexperten gehen von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von bis zu einem Prozent im kommenden Jahr aus. Um das deutlich zu machen: damit ist nicht weniger Wachstum gemeint als bisher prognostiziert, sondern ein veritabler Rückgang. Und was macht der Wirtschaftsminister dagegen? Nichts - bis auf sein Dauer-Betroffenheits-Gesicht.

In allen Bereichen steigen die Kosten, das Geld wird weniger wert und die Inflation galoppiert davon. Sogar offiziell liegt sie jetzt im zweistelligen Bereich, aktuell bei 10,9 Prozent. Dass sie faktisch bereits zuvor deutlich über den offiziell vermeldeten Steigerungsraten lag, ist jedem, der für seine Ausgaben selbst aufkommen muss und nicht vom Bürger voll alimentiert wird, ohnehin klar. Der jetzige Wert ist der höchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Nur vor Hitler war die Inflation höher als heute. Und was macht der Finanzminister? Nichts. Er regiert lieber weiterhin schlecht bis miserabel als gar nicht.

Und dann ist da ja noch Scholz. Der handelt mit den Wahhabiten in Saudi-Arabien einen Gas-Handel aus. Mit einem totalitären Staat, der einen Angriffskrieg führt, Frauenrechte und Rechte von Minderheiten missachtet wie auch eine homosexuellen-feindliche Politik betreibt. Grundsätzliche Menschenrechte werden in Saudi-Arabien missachtet, darunter auch das Recht auf Meinungsfreiheit. Mit solchen Leuten also verhandelt Scholz, um nicht mit Russland reden zu müssen. Was genau wird Russland vorgeworfen??? Und was macht Scholz noch? Krank macht er.

10,9 Prozent Inflation im September. Offiziell! Im August lag sie - offiziell - noch bei »nur« 8,8 Prozent.