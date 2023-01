In Davos bauen Schwab und Konsorten an der Neuen Weltordnung

Im malerischen und idyllischen Davos trifft sich die selbsternannte »Elite« der Menschheit, um unter der Leitung von Klaus Schwab die nächste Stufe zur Umgestaltung der Welt nach ihrer Vorstellung zu besprechen.

Schwab und seine Getreuen basteln zügig weiter am »Great Reset«, ihrer Vorstellung von einer neuen Weltordnung. Die beinhaltet unter anderem die fast völlige Abschaffung der Rechte nationaler Parlamente zu Gunsten einer technokratischen Weltregierung. Über die Zusammensetzung dieser Weltregierung entscheiden dann nicht mehr die Bürger durch Wahlen, sondern die wird im stillen Kämmerlein hinter verschlossenen Türen von Schwab und seinen Getreuen entschieden. Aus dem mündigen Bürger wird eine Produktionseinheit, die nichts anderes als schuften, seinen Steuern entrichten und ansonsten die Klappe halten soll.

Privateigentum, persönliche Freiheiten, Grundrechte - alles das soll nach den Plänen der neuen Weltordnung (NWO) der Vergangenheit angehören. Ausgedacht wurden diese Pläne in den Schwab-Ideen-Schmieden und Schwab selbst hat sie mehrfach in verschiedenen Büchern und über verschiedenen Plattformen immer wieder massiv und offensiv vorgestellt und unterbreitet. Die Mär, dass die Absichten und Inhalte der NWO pure Verschwörungstheorien seien, wird zwar immer wieder von lininetreuen Medien, die sich in vorauseilendem Gehorsam zum Sprachorgan des Weltwirtschaftsforums (WEF) machen, verbreitet; die Faktenlage aber ist, dass Schwab selbst diese angeblichen Verschwörungstheorien verbreitet.

Aktuell hat das diesjährige Treffen des WEF im malerischen und exklusiven Davos in der Schweiz begonnen. Über 3.000 geladene Gäste überfluten die gerade einmal 12.000 Einwohner umfassende Gemeinde im Kanton Graubünden. Hinter verschlossenen Türen wird über die Menschen entschieden, ein Mitspracherecht haben sie - selbstverständlich - nicht.

Und: 5.000 Polizisten sichern die Veranstaltung. Bezahlt vom Steuerzahler. Ausnahmsweise einmal nicht vom deutschen Steuerzahler, dieses Mal müssen die Schweizer die Kosten für den Polizeieinsatz bezahlen.