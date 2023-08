Was wir wissen und was wir nur vermuten können

Immer noch Rätsel um Prigoschins Flugzeugabsturz

Die Zeugenaussagen und die Bilder sprechen für einen technischen Defekt an der Embraer-Maschine. Eine Explosion an Bord hätte das Flugzeug unmittelbar in der Luft in etliche Kleinteile zerrissen. Ebenso hätte ein Raketentreffer die Maschine zerlegt.

Videomitschnitt

Veröffentlicht: 25.08.2023 - 11:41 Uhr

von Redaktion (mk)

In beiden Fällen wäre der Rumpf nicht, wie es auf dem Video klar erkennbar ist, in einem Stück zu Boden gestürzt. Bei einem Brand an Bord wäre nicht der Flügel abgerissen; das genau ist aber laut mehrfacher Zeugenaussagen passiert. Also bleibt nur der unwahrscheinlichste Fall übrig: mindestens eine Tragfläche ist vom Rumpf abgerissen worden. Da die Maschine erst kurze Zeit in der Luft war, waren die Tanks noch gut gefüllt. Bei dem Abriss trat Kerosin durch die geborstenen Leitungen aus und entzündete sich unmittelbar am Rumpf. Durch den Abriss ist auch der Rumpf beschädigt worden. An diesen Schadstellen und den im Rumpf befindlichen Teilen der Treibstoffleitung entzündete sich ebenfalls das Kerosin, das im Hauptkörper der Embraer weiterbrannte und dort durch den aufgerissene Rumpf jede Menge Sauerstoff zum Verbrennen hatte. Das wiederum würde auch die weiße Rauchfahne (Zeugenaussage) erklären: in Flugzeugen wird oft Magnesium verbaut, weil es um ein Drittel leichter als Aluminium ist bei gleicher Stabilität. Magnesium verbrennt mit sehr heller Flamme und einem ebenso hellen Rauch. Brennendes Magnesium erreicht eine Temperatur von über 2.500 Grad Celsius. Das würde dann ergänzend die total verkohlten Leichen erklären, die sich auch weit außerhalb des Aufprallpunktes der Maschine auf dem Boden aufgefunden haben. Wer auch immer an Bord der Maschine war, er war bereits tot, bevor die Maschine auf dem Boden aufschlug.