Immer mehr Stadtwerke können keine Neukunden aufnehmen

Immer mehr Stadtwerke geraten wegen der Energiekrise in Bedrängnis und erklären, dass sie keine Neukunden mehr aufnehmen können. Auch viele Anschlussverträge sind in Gefahr.

Immer mehr Privathaushalte und Betriebe können sich die Strom- und Gasrechnungen nicht mehr leisten und versuchen deshalb den Anbieter zu wechseln. Dabei suchen sich in der Regel die Grundversorger auf. Doch die sind mit dem Neukundenzustrom überfordert und können nicht ausreichend liefern oder die Kundern überhaupt erst aufnehmen [siehe Bericht »n-tv«]. Vielen Kunden, die nicht im Versorgungsgebiet des Grundversorgers wohnen, droht das Auslaufen der Verträge.

Mit einem Brief an die Ministerpräsidenten hatten kürzlich die Kommunal- und Energieverbände in einem gemeinsamen Appell auf die Probleme der Versorger durch die Energiekrise hingewiesen. Sie fordern staatliche Unterstützung. Insbesondere seien Stabilisierungsmaßnahmen für jene Stadtwerke nötig, die in allen Bundesländern zugänglich sind und im Ernstfall Hilfen anbieten.