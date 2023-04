Im säkularen Westen ist die Klimaideologie zu Religion geworden

Die Niederlänerin Eva Vlaardingerbroek ist eine Juristin, politische Kommentatorin und Aktivistin. Sie ist bekannt für ihre Kritik an der niederländischen Regierung unter Premierminister Mark Rutte. Sie wendet sich auch gegen die Narrative und Politik der Globalisten und Klimaideologen. Bei den niederländischen Bauernprotesten hat sie sich in den Medien prominent zur Lage der Landwirte geäußert, deren Partei sie ergriffen hat. Sie wurde in deutschen Medien unter anderem von Ex-Bild-Chef Julian Reichelt und in den US-amerikanischen Medien von Tucker Carlson (FOX News) als Kommentatorin und Interviewpartnerin eingeladen.

»Ich denke, das apokalyptische Narrativ ist ungeheuer gefährlich und ein Mittel politischer Kontrolle. Es ist also Angstmacherei. Und besonders in einer Welt, die komplett säkular ist, was die westliche Welt mehr und mehr ist, hat es die Rolle, so meine Empfindung, einer neuen Religion angenommen. Allerdings nicht im guten Sinne des Wortes! Ich denke, dass diese Menschen sehr empfänglich dafür sind, ihren Daseinssinn in der Bewahrung des Planeten und der Rettung der Welt zu finden. Sie sind sozusagen eher auf die Schöpfung fokussiert als auf den Schöpfer. Und ich denke, dass das gefährlich ist, weil es missbraucht und ausgenutzt werden kann von Leuten, die eine ganz andere Agenda haben, die deutlich dunkler ist.«