»Ich würde Selenski sagen, Schluß jetzt, mach einen Deal«

Präsident Donald Trump hat im Interview mit Maria Bartiromo von Fox News seine Überzeugung bekräftigt, den Krieg in der Ukraine »binnen 24 Stunden« beenden zu können.

Während andere Weltführer wie der chinesische Präsident Xi Jinping »topfit«, »knallhart« und »oft gemeingefährlich«, habe Joe Biden »keine Ahnung, was er da macht.« Es sei aktuell die »gefährlichste Zeit« für die USA und Welt, so Trump zur Fox-News-Moderatorin Maria Bartiromo.

»Das wäre alles nicht passiert, wenn ich Präsident wäre. Wir hätten schon mal keine Inflation, damit fängt es an«, so Trump. »Taiwan, was unter dieser Regierung sicher bald auch zum Problem werden wird, würde nie passieren. Sowas gab es zu meiner Präsidentschaft nicht. Xi Jinping mag Taiwan sehr, genauso wie Putin die Ukraine haben will. Aber das gab es alles bei mir nicht.«

Ihm werde oft vorgeworfen, zu freundlich zu Wladimir Putin gewesen zu sein, so Trump. »Ich war strenger zu Russland als jeder andere (Präsident).«

Trump wiederholte seine Behauptung, den Krieg in der Ukraine binnen 24 Stunden beenden zu können. »Ich kenne Selenski sehr gut, und er hat sich mir gegenüber sehr ehrenhaft verhalten. Als sie ihn wegen unserem Telefonat (zur Biden-Korruption in Ukraine) befragt haben, wusste er überhaupt nicht, was sie von ihm wollen. Er hätte sich hinstellen können und sagen, Trump hat mich unter Druck gesetzt. Das hat er nicht gemacht.«

»Ich kenne Selenski also sehr gut, und Putin noch besser«, so Trump zu Bartiromo. »Ich hatte zu beiden ein gutes Verhältnis. Ich würde Selenski sagen, ‚Schluß jetzt, mach jetzt einen Deal‘. Und ich würde Putin sagen, ‚Wenn du nicht einen Deal machst, dann geben wir ihnen sehr viel. Mehr als je zuvor, wenn es sein muss.‘ Ich werde innerhalb eines Tages einen Friedensdeal haben.«