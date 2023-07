»Ich identifiziere mich als Katze«

Jugendliche, die sich als Tiere identifizieren, können eine Phase oder einfach ein Ausdruck ihrer geschlechtsspezifischen Identitätspolitik sein. Besorgniserregend ist jedoch die Reaktion der Erwachsenen, insbesondere der Lehrer und Eltern, die diese Identitäten bereitwillig bestätigen und verteidigen

In jüngster Zeit hat die Erosion traditioneller Grenzen innerhalb der Gesellschaft ein neues und merkwürdiges Phänomen hervorgebracht: die Identifizierung von Schülern als Tiere. Dieses unerwartete Thema erregte große Aufmerksamkeit, als ein TikTok-Video eine hitzige Diskussion im Klassenzimmer des Rye College in East Sussex aufzeichnete. In dem Video äußert sich ein Schüler ungläubig über die Idee, dass sich jemand als Tier identifiziert, was zu einer konfrontativen Antwort des Lehrers führt, kommentiert Frank Furedi auf seiner einflussreichen Webseite.

Der Vorfall am Rye College ist nur die Spitze des Eisbergs, denn es wurden zahlreiche weitere Fälle von Kindern gemeldet, die sich als Tiere identifizierten. Befürworter der Trans-Ideologie tun diese Geschichten als eine Erfindung der Medien ab, um die Transgender-Identität zu untergraben. Der Trend zur Tieridentifikation ist jedoch real und spiegelt die Sucht der Gesellschaft nach Identitätspolitik wider.

Jugendliche, die sich als Tiere identifizieren, können eine Phase oder einfach ein Ausdruck ihrer geschlechtsspezifischen Identitätspolitik sein. Besorgniserregend ist jedoch die Reaktion der Erwachsenen, insbesondere der Lehrer und Eltern, die diese Identitäten bereitwillig bestätigen und verteidigen. Viele Pädagogen machen sich mitschuldig an der Förderung der Geschlechterfluidität, indem sie die Unterscheidung zwischen männlich und weiblich verwischen, was die Tür für die Infragestellung anderer etablierter Grenzen geöffnet hat.

Die Aushöhlung der Grenze zwischen Mensch und Tier gewinnt ebenfalls an Zugkraft. Einige Menschen stellen den Glauben in Frage, dass Tiere dem Menschen unterlegen sind, und behaupten, dass Speziesismus eine Form von kulturellem Verbrechen ist, ähnlich wie Rassismus oder Transphobie. Diese unscharfe Unterscheidung veranlasst einige dazu, die moralische Unterscheidung zwischen Mensch und Tier in Frage zu stellen und in seltenen Fällen für einvernehmliche Beziehungen zwischen Mensch und Tier einzutreten.

Diese Politisierung der Identität hat zu einer immer größeren Zahl von selbsternannten Identitäten geführt, darunter auch so genannte Pretendians, Menschen, die vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind. Die kulturelle Aufwertung der Opferrolle trägt zu diesem Phänomen bei, da die Menschen versuchen, Identitäten zu beanspruchen, die ihnen vermeintliche Vorteile bieten.

Der Transgenderismus mit seiner Betonung der fließenden Geschlechtergrenzen ebnet den Weg für die Animalisierung des Menschen. Die eigentliche Ursache liegt jedoch in der allgemeinen Erosion der zivilisatorischen Grenzen, die die Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen, Männern und Frauen sowie Menschen und Tieren in Frage stellt.

Die Gesellschaft steht vor dem Problem der Orientierungslosigkeit, wenn sie aufgrund der Verwischung dieser Grenzen nicht mehr weiß, welches Verhalten akzeptabel und welches inakzeptabel ist. Um dieses Problem anzugehen, ist es für die Gesellschaft unerlässlich, sich die zivilisatorischen Grenzen wieder anzueignen und aufrechtzuerhalten. Die Betonung des einzigartigen moralischen Status des Menschen und die Achtung traditioneller Grenzen sind von entscheidender Bedeutung, um die Gesellschaft von dem verwirrenden Pfad der Identitätspolitik wegzuführen.

Der Vorfall am Rye College sollte als Weckruf dienen und Eltern, Pädagogen und die Gesellschaft insgesamt dazu veranlassen, die Bedeutung dieser Grenzen zu bekräftigen und sie ernst zu nehmen. Nur dann können wir hoffen, einer Gesellschaft, die zunehmend von der Verwirrung der Identitätspolitik beeinflusst wird, wieder Klarheit und Orientierung zu geben.