»Ich bin bereit, für mein Land zu sterben! Wir werden siegen!«

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat sich zum ersten Mal seit den umstrittenen Wahlen vor 40 Tagen an die Demonstrierenden gewandt, die ein Eingreifen des Militärs fordern, um die Demokratie zu beschützen.

Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der größten pro-Demokratie-Demonstrationen der Weltgeschichte am 31. Okt. wandte sich Präsident Bolsonaro direkt an seine Unterstützer, die vor dem Präsidentenpalast in Brasilía kampieren:



Ich bin hier, um den Menschen zuzuhören. Meine Loyalität gilt dem brasilianischen Volk.



Die Menschen sind wieder stolz auf ihre Fahne und glauben, dass es Hoffnung für das Land gibt. Nun müssen wir zusammen stehen.



Ich bin der Oberkommandierende der Streitkräfte. Die Streitkräfte sind unser letztes Bollwerk gegen den Kommunismus. Ihre Treue gilt dem brasilianischen Volk. Sie beschützen unsere Freiheit.



Wir stehen vor schwierigen und schmerzhaften Entscheidungen. Wenn es schief geht, liegt es an euren Anführern. Bitte seid nicht zu kritisch, ohne absolut sicher zu wissen, was los ist.



Wir wissen alle, was in unserem Land passiert ist und was das Oberste Wahlgericht gesagt hat. In unserer Heimat passieren absurde Dinge. Es wäre einfach, in Brasilien eine Diktatur zu errichten.



Ihr seid es, die über meine Zukunft und die der Streitkräfte entscheide. Ich bin nur glücklich sein, wenn ihr es auch seid.



Man fordert von mir, ein Eingreifen des Militärs zu befehlen. Ich tue, was ich kann, aber diese Entscheidung kann nicht ein Mensch allein treffen.



Ich habe 40 Tage geschwiegen. Das tat mir in der Seele weh. Ich habe noch nie Menschen gesehen, die für einen Präsidenten auf die Straße gehen. Meistens wollen sie, dass er verschwindet. Sowas habe ich noch nie gesehen.



Es ist noch nichts verloren. Ich glaube, dass wir innerhalb der Verfassung und der Gesetze obsiegen können.



Ich bin bereit, für mein Land zu sterben. Lasst uns mit Hingabe vereinen, einen Ausweg zu finden und jeder sehen, was er für sein Land tun kann.



Wir werden siegen! Ihr hab als Bürger Brasiliens das Recht, zu protestieren. Es reicht jetzt, dass ihr so behandelt werdet, wie Sie euch behandeln.



Alles wird rechtzeitig gutgehen. Nichts ist verloren!



Wir werden siegen! Die Macht gehört dem Volk! Alles zur rechten Zeit!

Am Sonntag 11.12. wird der argentinische Datenexperte Fernando Cerimedo abermals die Beweise für die massiven Unregelmäßigkeiten bei den rein digitalen Waheln in Brasilien online unter brazilwasstolen.com präsentieren.

Digitale Wahlmaschinen sind in Deutschland seit 2008 vom Bundesverfassungsgericht aufgrund ihrer Manipulierbarkeit und Intransparenz verboten.