Hunter Biden verdiente Millionen mit chinesischen Geheimdienstkontakten

Mit Joe Biden ist die nationale Sicherheit der USA in Gefahr: neue Dokumente und Beweise bestätigen, dass Hunter Biden den chinesischen Geheimdienst bestochen und mit Diamanten und hohen Mieten bezahlt hat.

Die Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit im Zusammenhang mit Joe Bidens Skandal um geheime Dokumente haben sich gerade verschlimmert, da zwei Berichte aufgetaucht sind, wonach Hunter Biden in der Bidens-Residenz in Wilmington, Delaware, lebte, während er Millionen von Dollar aus Geschäften mit der KPCh kassierte, wie Zero Hedge berichtet.

Erstens berichtet Seamus Bruner (Rechercheur für den legendären Bombenleger Peter Schweizer) durch Breitbart News, dass »Hunter Biden in dem Haus wohnte, in dem Joe Biden geheime Dokumente aufbewahrte, während er drogenabhängig war, sich mit Prostituierten herumtrieb und Geschäfte mit Geschäftsleuten machte, die mit den höchsten Ebenen des chinesischen Geheimdienstes verbunden waren.«

Beim Ausfüllen eines Background Checks unterlief Hunter ein haarsträubender Fehler, als er seine »Miete« mit 49.910 Dollar angab - in Wirklichkeit ist das der Betrag der Kaution und sechs Monatsmieten für erstklassige Büroräume im prestigeträchtigen House of Sweden in Washington DC. Am interessantesten ist jedoch, dass sich die Daten, zu denen Hunter in der Residenz in Wilmington, DE, wohnte - wie in anderen Dokumenten und Finanzberichten angegeben - mit dem Zeitraum überschneiden, in dem mehrere Mitglieder der Familie Biden über das Energieunternehmen CEFC Geld von ausländischen Geschäftsleuten mit Verbindungen zu den höchsten Ebenen des chinesischen Staatsgeheimdienstes annahmen. Wie Bruner weiter feststellt, bezeichnete CNN CEFC im Jahr 2018 als staatlich gelenktes Unternehmen.

CEFC und mindestens vier seiner Führungskräfte und Mitarbeiter - Ye Jianming, Patrick Ho, Gongwen Dong und Jiaqi Bao - wurden mit der KPCh und ihrem militärischen Geheimdienstapparat in Verbindung gebracht. In einem Fall bezeichnete Hunter Patrick Ho als »den verdammten Spionagechef von China.«

Anfang 2017 korrespondierte Hunter direkt mit CEFC-Mitarbeitern und flog im Februar desselben Jahres nach Miami, um sich mit dem CEFC-Vorsitzenden Ye Jianming zu treffen. Während dieser Reise schenkte Ye Jianming Hunter einen 3,16-karätigen Diamanten im Wert von etwa 80.000 US-Dollar.

Der ehemalige Secret Service Agent und zertifizierte Experte für Cyberforensik, Konstantinos Gus Dimitrelos, analysierte die Fotos und bestätigte deren Echtheit.

»Wenn ich gefragt werde, werde ich bezeugen, dass die Fotos echt sind und am 30. Juli 2017 aufgenommen wurden«, sagte er dem Free Beacon.

Und wie der Beacon weiter berichtet »verhandelte Hunter Biden zu der Zeit, als die Fotos aufgenommen wurden, ein lukratives Geschäft mit dem inzwischen untergegangenen chinesischen Energiekonglomerat CEFC, das eng mit der chinesischen Regierung verbunden war. Bidens ehemaliger Geschäftspartner Tony Bobulinski behauptete, er habe sich Anfang Mai 2017 - weniger als drei Monate bevor Hunter Biden am Steuer des wertvollen Fahrzeugs seines Vaters abgelichtet wurde - persönlich mit Joe Biden getroffen, um die chinesischen Geschäftsbeziehungen der Familie Biden zu besprechen.«

Insgesamt zahlte das CEFC Hunter Biden in den Jahren 2017 und 2018 6 Millionen Dollar an Rechts- und Beratungskosten.

Und natürlich schweigen dieselben Medien, die die Trumps aufgrund einer Falschmeldung als russische Agenten bezeichneten, praktisch über die tatsächlichen Risiken für die nationale Sicherheit, die von der Familie Biden ausgehen.