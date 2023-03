Hexenjagd auf Trump: Demokraten wollen Ex-Präsidenten den Prozess machen

Donald Trump soll wegen angeblich dubioser Zahlungen der Prozess gemacht werden. Ein solches Verfahren gegen einen ehemaligen US-Präsidenten ist bislang einmalig. Die Demokraten wollen verhindern, dass er noch einmal gegen Joe Biden antritt.

Der Hass auf Donald Trump scheint bei vielen US-Demokraten und Politikern des linksliberalen Establishments immer noch grenzenlos zu sein. Er hatte mit seinem Wahlerfolg 2016 den Demokraten einen Strich durch ihre globalistische Agenda gemacht. Seitdem wird nach allem gesucht, was man ihm anlasten kann.

Eine New Yorker Grand Jury hat Anlage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump erhoben. Der Manhattaner Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg hat die Anklage bestätigt [siehe Bericht »Welt«].

Worum es im Detail geht, ist offiziell noch nicht bekannt gegeben worden. Die Anklageschrift sei noch unter Verschluss, heißt es. Nähere Angaben sollen erst folgen, wenn ein Termin zum Erscheinen Trumps bestimmt sei. Einige US-Mainstream Medien verbreiten das Gerücht, dass die Anklage im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen in Höhe von 130.000 US-Dollar an eine Pornodarstellerin in Zusammenhang stehe.

Trump selbst reagiert auf die Anklage empört. Er sehe sich als Opfer einer »Hexenjagd«. Eine »vollkommen unschuldige Person anzuklagen« sei »ein Akt der eklatanten Wahleinmischung«, erklärte Trump, der nocheinmal zur Wahl des Präsidenten antreten möchte. Und: »Nie zuvor in der Geschichte unserer Nation ist so etwas getan worden«. Trumps Anwalt teilte mit: »Er hat keine Verbrechen begangen. Wir werden diese politische Verfolgung vor Gericht energisch bekämpfen«.

Damit spricht Trump auch gleich den Kern des Problems an: Mit der Anklage solle offenbar verhindert werden, dass er noch einmal gegen Joe Biden antritt. Man will ihm offensichtlich vor der Wahl den Boden unter den Füßen wegziehen, weil man befürchtet, dass er mit seiner Popularität Biden als Präsidenten ablösen könnte.