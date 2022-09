Helsinki Komitee setzt sich für Abschaffung des Religionsunterrichts in Schulen ein

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Ich bin in Sozialismus aufgewachsen.

In der Schule hat man uns Kinder immer böse als "Nazi Kinder"angeschaut.

Religion als Fach in der Schule gab es 50 Jahre nicht und war verboten.

Ich bin mit Lügen aufgewachsen...



Der seelig gesprochene Priester ( nur 1 von fast 700 ) Miroslav Bulesic ist von Kommunisten 1946. umgebracht worden. Geschlachtet, mit Messer von Horden der Kommunisten - wie ein Lamm vor der Kirchengebäude beim Firmung. Er war nur 27 Jahre jung, sein Motto war - "....- Ich bin ein katholischer Priester und werde die heiligen Sakramente an jeden austeilen, der darum bittet - einen Kroaten, einen Deutschen und einen Italiener." - sein Satz war praktisch, sein "Urteil" damals.



"...Die atheistische kommunistische Ideologie wollte nämlich einerseits den Glauben und die katholische Kirche unter den Kroaten vollständig zerstören, behandelte also automatisch alle Priester, also auch den jungen Bulešić, als Staatsfeinde, und andererseits , jede Form priesterlicher Seelsorge, die niemandem die Sakramente vorenthielt, als Kampf gegen den Antifaschismus verstanden...."





"...Vor 30 Jahren bekam der Eiserne Vorhang erste Risse. Doch diese Sternstunde der Geschichte ist bis heute von Missverständnissen und Fehldeutungen überlagert. Manche meinen, ein Wirtschaftssystem habe ein anderes besiegt, oder das Wettrüsten habe die Sowjetunion in den Kollaps getrieben. Tatsächlich war das sozialistische Wirtschaftssystem nur der fatale Ausdruck eines falschen Menschenbilds. Diesem widersprach mit weltweiter Öffentlichkeit nicht der Kapitalismus, sondern der Papst aus Polen.



Freiheit des Einzelnen als Konsequenz der Menschenwürde



Im Gegensatz zum Kommunismus, der die utopische Befreiung der Menschheit durch einen kollektiven Prozess und radikale Gottesleugnung propagiert, verkündete Johannes Paul II. die Freiheit jedes Einzelnen als Konsequenz der von Gott gestifteten Würde des Menschen. Mit seiner Enzyklika „Redemptor hominis“ widersprach er 1979 der Verzweckung des Menschen und verankerte die Würde der Person in ihrer Gottebenbildlichkeit. Damit war der Kommunismus nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Theorie als menschenverachtende Ideologie entlarvt..."

Jetzt, zurück zu Orthodoxie....





Natürlich, "stört" die , die Religion. Es stört ALLES - was mit Gott, Familie, Nation, ect zu tun hat.

Deshalb investiert die Soros Stiftung das Geld in Propaganda und Lügen.

-Es muss 1 neues System erschafft werden, wiederholt auch Schwab. ( NIX besitzen und glücklich sein.)



Es ist global.

Vergessen wir die Feindlichkeiten, lassen wir die Vorurteile, lassen wir uns nicht streiten und spalten !



Es gibt - Unterschiede. Natürlich! Bleiben wir in Jesu ( Orthodoxie, Katholiken und Protestanten ) vereint.