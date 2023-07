Helen Joyces Vortrag in Cambridge kritisiert Gender-Mainstreaming

Der Vortrag mit dem Titel Kritik an der Ideologie der Geschlechtsidentität: Was passiert, wenn die Rede zum Schweigen gebracht wird, wurde von Professor Arif Ahmed vom Gonville and Caius College organisiert. Es überrascht nicht, dass die Ankündigung der Veranstaltung auf Ablehnung stieß und zu einem Boykott aufrief...

Der jüngste Vortrag von Helen Joyce an der Universität Cambridge war ein Triumph für die freie Meinungsäußerung und die akademische Freiheit und diente als Hoffnungsschimmer für die Förderung einer offenen Diskussion über sensible Themen. Joyce, eine Autorin und Journalistin, die für ihre Ansichten zu Geschlecht und Transgenderismus bekannt ist, plädiert für ein Verständnis von Geschlecht, das in der Biologie verwurzelt ist, wie es in ihrem Buch Trans: When Ideology Meets Reality (Wenn Ideologie auf Realität trifft), wie Free Speach Champions berichtet.

Der Vortrag mit dem Titel Kritik an der Ideologie der Geschlechtsidentität: Was passiert, wenn die Rede zum Schweigen gebracht wird, wurde von Professor Arif Ahmed vom Gonville and Caius College organisiert. Es überrascht nicht, dass die Ankündigung der Veranstaltung auf Ablehnung stieß und zu einem Boykott aufrief. Trotz des Widerstands wurde der Vortrag von Joyce als Erfolg gewertet, der das Publikum dafür lobte, dass es herausfordernde Fragen gestellt und sich auf eine echte Debatte eingelassen hatte.

Bedauerlicherweise versuchten einige Studenten, die Veranstaltung zu untergraben. Die Hochschule führte gleichzeitig eine Wohlfahrtsveranstaltung durch und bot einen „sicheren Raum“ für Studenten, die sich durch das Thema gestört fühlten. Darüber hinaus förderten Studenten die Störung der Veranstaltung, indem sie auf Töpfe und Pfannen einschlugen, wie in einem auf Twitter geteilten Video zu sehen ist. Der Master of College und Senior Tutor, Professor Pippa Rogerson, und Dr. Andrew Spencer verurteilten Joyces Ansichten ebenfalls und bezeichneten sie als „anstößig, beleidigend und hasserfüllt“ für die Gemeinschaft und beschlossen, dem Vortrag fernzubleiben.

Joyce kritisierte zu Recht die Heuchelei akademischer Einrichtungen, die behaupten, die freie Meinungsäußerung zu verteidigen, während sie bei kontroversen Themen auf „wie auch immer“ zurückgreifen. Dieses Muster führt oft zu Versuchen, Redner durch De-Plattforming oder Proteste zum Schweigen zu bringen. Joyce nannte zahlreiche Beispiele für Proteste gegen Rednerveranstaltungen an anderen Universitäten, darunter auch an ihrer eigenen.

Es ist enttäuschend zu sehen, dass einige Studenten und Professoren das Verstummen wichtiger Gespräche und Debatten unterstützen, insbesondere an angesehenen Institutionen wie Cambridge. Joyce ist der Meinung, dass solche Aktionen „kleine Totalitaristen“ hervorbringen, die versuchen, abweichende Stimmen durch Angst und Kontrolle der Sprache zu unterdrücken.

Trotz der vorhersehbaren Proteste und E-Mails von Andersdenkenden fand der Vortrag dennoch statt und zog ein ausverkauftes Publikum an, das Joyce und ihre Botschaft unterstützte. Diese Veranstaltung war ein Beispiel für eine echte und offene Diskussion, bei der Meinungsverschiedenheiten respektiert wurden und der Wert der freien Meinungsäußerung gewahrt blieb.

Es gibt Grund zum Optimismus, denn die Bereitschaft von Professor Arif Ahmed, mit Studenten zusammenzuarbeiten, die Ideen ohne Angst erforschen wollen, zeigt, dass einige Akademiker immer noch Wert auf eine offene Diskussion legen. Ahmed organisiert in Cambridge zwei Veranstaltungen, die sich mit Begriffen wie Toleranz, Freiheit, Universalismus und Totalitarismus befassen.

Insgesamt ist der erfolgreiche Vortrag von Helen Joyce in Cambridge ein Beweis für die Bedeutung der freien Meinungsäußerung und der offenen Debatte, selbst angesichts von Widerstand und Versuchen, sie zum Schweigen zu bringen. Er ist ein Hoffnungsschimmer für die Förderung von Diskussionen über sensible Themen im akademischen Umfeld.