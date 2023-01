Hans-Werner Sinn: Grüne verbreiten unehrliches Narrativ zur Energiewende

Der ehemalige Chef des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Professor Hans-Werner Sinn, äußert in einem Interview mit der WELT [hinter Bezahlschranke] scharfe Kritik an den Grünen und an der Politik der Ampel-Regierung.

Die wahren Kosten der Energiewende und Sanktionspolitik werden verschleiert. So habe die Ampel-Regierung auf Steuerzahlers Kosten Deutschlands Schulden in die Höhe getrieben, um einen Teil der Gasrechnungen zu zahlen. Das Statistische Bundesamt zeige aber nur die Nettopreise im Preisindex auf. Das sei Trickserei, die die wahren Kosten verschleiere. Das Problem sei damit aber nicht vom Tisch. Der Gasmangel sei auch im nächsten Winter schon vorprogrammiert, so Sinn.

Mit seiner Energiewende setze die Regierung den Kern seiner Volkswirtschaft aufs Spiel, warnt Hans-Werner Sinn. Daran hänge aber der Wohlstand in Deutschland.

Die Grünen würden nach Sinn ein Narrativ verbreiten, dass unehrlich und falsch sei. Dieses falsche Narrativ sei, dass man durch die Nutzung grüner Energie zwei Probleme gleichzeitig lösen könne: dem Klima zu helfen und Energiekosten zu senken. Die Wahrheit sei aber, dass man durch das Verbot kostengünstigerer Energien die Industrie dezimiere und die Bürger massive Wohlstandseinbußen hinnehmen müssten. Das Aus für die Atomenergie, das Verbot des Verbrennermotors, das Ende von Öl- und Gasheizung, all dies musste die Regierung durch Markteingriffe erzwingen. Die Tatsachen, dass man Verbote brauchte, um die Energiewende zu erzwingen, belege, dass es sehr teuer werde. Der Industriestandort Deutschland brauche aber kostengünstige Energie, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Hinzu komme das alte Problem der hohen Verschuldung der südlichen EU-Staaten. Dies werde verhindern, dass die Inflation genug gebremst werde. Die Geldpolitik des massenhaften Erwerbs von Staatspapieren habe in eine Sackgasse geführt.