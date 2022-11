Haftstrafen für Klima-Kleber in Holland: Vandalismus am Vermeer-Gemälde

Anschlag auf das weltberühmte Gemälde »Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge« von Jan Vermeer von 1665: Der Richter sprach von einer »schockierenden Tat«. Die Klima-Chaoten wurde mit zwei Monaten Gefängnis bestraft.

Nicht nur in Deutschland: Auch in anderen Ländern vandalieren die Klima-Chaoten der Klima-Sekten. In Den Haag haben sich die Fanatiker an ein weltberühmtes Gemälde geklebt und es mit Tomatensoße bekleckert. Zwar sei das Bild selbst unversehrt geblieben, weil es durch eine Glasscheibe zusätzlich geschützt war. Aber der Rahmen und die Rückseite wurden beschädigt.

Es handelt sich um das weltberühmte Gemälde »Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge« von Jan Vermeer von 1665. Der Richter sprach von einer »schockierenden Tat« [siehe Bericht »n-tv«]. Die Klima-Chaoten wurde mit zwei Monaten Gefängnis bestraft.