Habeck gibt Deutschlands Energiesouveränität preis

27.10.2022 - 10:43

Habeck dient nun mal gerne den einen.



„Je stärker Deutschland dient, umso größer ist seine Rolle.“ - Robert Habeck (GRÜNE) am 02.03.2022



Aber niemand kann zwei Herren dienen, ohne den einen zu lieben und den anderen zu hassen.



„Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten…“ - Mt 6,24



Und so hasst Habeck eben den anderen:



„Vaterlandsliebe fand ich stets zum kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht.“ - Robert Habeck (GRÜNE) in „Patriotismus: ein linkes Plädoyer“, Bertelsmann, Gütersloh 2010