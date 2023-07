Grünes Wirtschaftswunder entpuppt sich als Wachstumskiller

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Das haben die Grünen seit ihrer Gründung so geplant. (Siehe Aussagen von Joscka Fischer, Jürgen Trittin) Reine Absicht, Deutschland an die Wand zufahren.

27.07.2023 - 08:51

"Verbohrte grüne Klimaideologie"?



Ich würde eher sagen "Teufelswerk der Totengräber Deutschlands, welches nur vor allem von den dafür mit unverdienten Pfründen belohnten Grünen gehorsam umgesetzt wird".



Denn auch die anderen "abhängigen" Parteien sind mit schuld an den hohen Energiepreisen. Ohne Atomausstieg, CO2-Hysterie und sinnlose Beteiligung an den Sanktionen gegen Russland gäbe es keinen Wachstumskiller und keinen Wohlstandsverlust der Bürger.



Aber solange Marionetten deutschfeindlicher Mächte am Ruder sind, wird es die geforderte "wirtschaftspolitische Vernunft" nicht geben.