Grüner Krieg gegen die Landwirtschaft: Darum wehren sich die Bauern

Neben ihrem Krieg gegen die Automobilindustrie, gegen die Kernkraft, gegen die Öl- und Gasindustrie und somit auch gegen fast alle Industriezweige Europas führen die Grünen auch einen Krieg gegen die moderne Landwirtschaft. In diesem Jahr hat sich dies besonders deutlich in den Niederlanden gezeigt, wo die Landwirte sich mit Massenprotesten gewehrt haben.

Die Niederlande sind trotz ihrer geringen Fläche ein Gigant der landwirtschaftlichen Produktion. Dies liegt an der modernen Art, Landwirtschaft zu betreiben. Nur durch die Umstruktierungen, Modernisierungen und letztlich der Industrialisierung der Landwirtschaft, konnte sich die holländischen Bauern ins 21. Jahrhundert retten und ihre Existenz sichern. Die niederländischen Agrarbetriebe gelten als die fortschrittlichsten der Welt, als besonders effizient und sauber.

Doch der Einfluss der Grünen auf die EU-Politik und auf die niederländische Politik (in Deutschland ist es ähnlich) scheint nun alles zunichte zu machen. Wie wird das gemacht? Die grünen Ideologen behaupten, dass die moderne Landwirtschaft mitverantwortlich für die Umweltverschmutzung und Klimaveränderung sei. Daher übten grüne Lobbyisten so lange Druck in Brüssel aus, bis die EU die niederländische Regierung zu einem radikalen Umweltplan genötigt hatte. Dieser sieht vor, die Stickoxidbelastung und Ammoniakbelastung bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Die Umsetzung dieses Planes würde die Landwirte zwingen, ihren Viehbestand um ein Drittel zu reduzieren. Auch der Düngerverbrauch müsste radikal reduziert werden.