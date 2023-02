Großbritannien will Ringtausch, um die Ukraine mit Kampfjets zu beliefern

London will die Ukraine mit Kampfflugzeugen versorgen. Das soll über einen Ringtausch gehen. Osteuropäische NATO-Partner sollen ihre alten Sowjet-Flugzeuge an die Ukraine geben und bekommen im Gegenzug westliche Kampfflugzeuge.

Es sieht weiterhin so aus, als wenn die Ukraine ihre Männer an der Front sinnlos verheizen soll. Großbritannien will auf die Wünsche Selenskijs eingehen und Kampfjets liefern. Allerdings bekommt die Ukraine keine westlichen Kampfjets. Stattdessen hat London einen Ringtausch vorgeschlagen [siehe Bericht »n-tv«].

Dabei sollen die osteuropäischen Verbündeten, die über Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart verfügen, wie etwa die Mig-29 oder Su-24, diese an die Ukraine geben. Im Gegenzug würden sie aus Großbritannien westliche Kampfflugzeuge amerikanischer und westeuropäischer Bauart liefern.

Für die westliche Luftfahrt- und Rüstungsindustrie könnte dies ein Geschäft werden. Als Begründung wird angegeben, dass die ukrainischen Piloten auf sowjetischen Flugzeugen trainiert seien. Es bräuchte aber lange Zeit, um sie für westliche Flugzeuge umzutrainieren.