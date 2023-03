Großbritannien: Stilles Gebet vor Abtreibungskliniken nun strafbar

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

15.03.2023 - 11:14

In der Sowjetunion haben die Bolschewisten Priester zu Tausenden ermordet und ihre Gotteshäuser zerstört.

abgesehen davon Millionen Regimegegner und Intelektuelle hingerichtet oder in Arbeitslager verschleppt und sie häufig bis zum Tod zu Schwerstarbeit gezwungen , so wie sie dies auch mit dem russischen Schriftsteller Solschenizyn taten.

Dieser Mann hat die Mörder benannt. Aber so sagte er, weil sich die Medien in den Händen der Täter befinden (NICHTRUSSEN, sondern Menschen die Rußland hassen, erfahren die Menschen im Westen von diesem MENSCHHEITSVERBRECHEN nichts.

Was ist diese verbrecherische EU anderes?

Auch in der Sowjetunion gab es KOMMISSARE wie in der TOTALITÄREN EU!

Das MORDEN ließen sie als Vorgeschmack schon mit den GENSPRITZEN zu.

Raus aus diesen VERBRECHERORGANISATIONEN EU, NATO, UN und allen ihren Unterorganisationen wie der WHO!

Kommunismus bedeutet zerstörung der RELIGION, ENTEIGNUNG, WILLKÜR und letztendlich MASSENMORD.

AUFWACHENAUFWACHENAUFWACHENAUFWACHE