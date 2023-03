Greta bekommt die Ehrendoktorwürde – in Theologie

Die theologische Fakultät der Universität Helsinki wird Greta Thunberg die Ehrendoktorwürde verleihen. In diesem Jahr sollen 30 »hochverdienstvolle Persönlichkeiten aus aller Welt« zu Ehrendoktorwürden kommen.

m Greta Thunberg ist es still geworden. Erst liefen ihr und den anderen Klimawandel-Gestalten und -Propheten die Corona-P(l)andemie den Rang ab und als sich abzeichnete, dass die auch langsam abebbte, schufen die Medien schnell den Begriff des angeblichen »russischen Angriffskriegs« gegen die Ukraine. Da war es wieder Essig für Greta, um in den Fokus der Öffentlichkeit zurückzukehren.

Zum Glück für Greta und der hinter ihr stehenden viel Geld generierenden Maschinerie gibt es aber noch die eine oder andere Institution, die in ihrer Ausrichtung nicht minder seltsam agiert als die am Asperger-Syndrom leidende junge Frau aus Schweden. Sie selbst wurde jüngst dadurch auffällig, dass sie – die Ikone des Energiewandels – gegen den Ausbau von Windkraftwerken in Nordeuropa demonstrierte. Weil nämlich, man lese und staune, bei dem Bau von Windkraftwerken zu viel Boden in Relation zur Energiegewinnung eines solchen Kraftwerks verloren ginge; sagt Greta.

Jetzt aber darf sich Greta über eine unerwartete Auszeichnung freuen: die theologische Fakultät der Universität Helsinki wird Greta Thunberg die Ehrendoktorwürde verleihen, berichtet Hufvudstadsbladet. Die Universität beabsichtige, im »Jubiläumsjahr der Förderung« 30 »hochverdienstvolle Persönlichkeiten aus aller Welt« zu Ehrendoktorwürden kommen zu lassen. Eine der Glücklichen ist die schwedische Klimaprophetin Greta Thunberg. Dass nun gerade die theologische Fakultät für die Berufung zuständig ist, schmälert die Witze um die »Heilige Greta« sicher nicht.