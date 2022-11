Gouverneur Ron DeSantis erringt bahnbrechenden Wiederwahlsieg in Florida

DeSantis historischer 19-Punkte-Sieg kommt inmitten weit verbreiteter Spekulationen, dass er 2024 eine Präsidentschaftskandidatur starten könnte.

Gouverneur Ron DeSantis von Florida gewann am Dienstag die Wiederwahl für eine zweite Amtszeit, vernichtete den demokratischen Kongressabgeordneten und ehemaligen Gouverneur Charlie Crist und stärkte seine Position in der GOP inmitten weit verbreiteter Spekulationen, dass er 2024 für das Präsidentenamt kandidieren könnte, wie LifeSiteNews berichtete.

DeSantis übernahm schnell einen souveränen Vorsprung vor Crist, der dem populären konservativen Gouverneur nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen um 1,5 Millionen Stimmen hinterherhinkt. Der 19-Punkte-Vorsprung von DeSantis ist der größte Vorsprung in einem Gouverneurswahlkampf in Florida seit 1982.

Auf einer gut besuchten Kundgebung am Dienstagabend dankte DeSantis den Wählern in Florida dafür, dass sie ihm einen »Sieg für die Ewigkeit« beschert haben.

»Wir haben uns für Fakten statt für Angst entschieden, wir haben uns für Bildung statt für Indoktrination entschieden«, sagte er und verwies auf seinen Umgang mit COVID-19 und seinen Einsatz für die Rechte der Eltern. »Nach vier Jahren haben die Menschen ihr Urteil gefällt: Die Freiheit ist hier und bleibt.«

»Dank der überwältigenden Unterstützung der Menschen in Florida haben wir nicht nur die Wahl gewonnen, sondern auch die politische Landkarte neu geschrieben«, erklärte er.

DeSantis, der seine erste Amtszeit 2018 mit nur 32.000 Stimmen gewann, dominierte am Dienstag sogar in traditionellen demokratischen Bastionen wie Miami-Dade County, das seit 20 Jahren bei Gouverneurswahlen nicht mehr republikanisch gewählt hatte.

Er profitierte von einem Rekordzuwachs an registrierten republikanischen Wählern, den er während seiner ersten Amtszeit als Gouverneur verzeichnete. In diesem Jahr haben die Republikaner zum ersten Mal in der Geschichte Floridas mehr registrierte Wähler als die Demokraten, und zwar mit einem Vorsprung von über 300.000. Noch vor vier Jahren hatten die Demokraten 281.000 mehr registrierte Wähler als die Republikaner.

Der Gouverneur von Florida ist seit 2020 aufgrund seines kompromisslosen Widerstands gegen COVID-19-Mandate, die »Woke«-Ideologie und die LGBT-Indoktrination von Kindern zu nationaler Prominenz aufgestiegen.

Und Floridas Wirtschaft boomte, als DeSantis sich gegen Forderungen wehrte, sie abzuschalten: Die Zahl der Erwerbstätigen im Sunshine State ist seit DeSantis Amtsantritt um mehr als fünf Prozent gewachsen - fünfmal so schnell wie auf nationaler Ebene -, und Florida verzeichnete in diesem Sommer den höchsten Haushaltsüberschuss aller Zeiten.