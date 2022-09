Giorgia Meloni und die »Fratelli d´Italia« (Brüder Italiens) gewinnen die Wahl

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

26.09.2022 - 10:53

Gratuliere den Italienischen Wählern. Die haben Arsch in der Hose.

Na dann bin ich ja mal gespannt was die ungewählte, dafür aber lupenreine Demokratin und "Führerin der EU" v.d. Leyen, gegen die Wahl der Italiener im Petto hat. Sie drohte den Italienern schon im Vorfeld, dass sie Mittel hätte, die sie gegen Italien einsetzen will, sollten die Wahlberechtigten die "falsche" Partei wählen. Polen und Ungarn kann ein Lied davon singen, was demokratische Wahlen in einer diktatorischen Struktur, wie die EU eine ist, für Nachteile mit sich bringen können.

Wird Sie, die Lupenreine, die Wahlen mit einem Telefonanruf rückgängig machen? So wie ehemals die Alleinherrscherin über Deutschland Merkel?



Ich jedenfalls gratuliere den Italienern zu ihrer Wahl, auch wenn wir, die Deutschen mit Ausnahme der Berliner Ampel-Clique, wieder mal die Leidtragenden sind. Aber wie schwurbelt der deutsche Regierungsclan immer so schön: Für einen "totalen" Sieg muß man halt eben leiden, frieren und hungern, auch notfals unter freiem Himmel, weil man die Mieten und Energien nicht mehr bezahlen kann. Was den Weinsäufern und Wasserpredigern ja nicht passieren kann.