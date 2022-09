Geschäftsklimaindex offenbart schlechteste Stimmung in der Wirtschaft

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

26.09.2022 - 14:25

Wenigstens sind die MWSt.-Einnahmen des Staates dank der Inflation in den ersten 7 Monaten 2022 um 21% gestiegen. Da kann man doch die USA bei ihrem Stellvertreterkrieg in der Ukraine ordentlich unterstützen.



So meinte doch der lettische Verteidigungsminister bei einem Interview mit dem "Stern": "Deutschland muß(!) alles liefern, was die Ukraine braucht. Und das jetzt!"



Und - falls ich als Rentner mit € 300 "entlastet" werde, kann ich dafür 185 Liter Heizöl kaufen, was im Winter immerhin fast 3 Wochen reicht.



Und - was die Rezession betrifft - wird das Bruttosozialprodukt gar nicht so schlecht aussehen: es gibt zwar weniger Ware für's Geld, aber dank gestiegener Preise dürfte das nominale BSP recht stabil bleiben.



Also: don't worry - be happy!