Gerhard Wisnewski: »Deutschland soll plattgemacht werden«

Auf dem alternativen Nachrichten-Kanal »Auf1« wirft Bestseller-Autor Gerhard Wisnewski der US-Regierung in Washington eine perfide langfristige Doppel-Strategie in Europa vor. Die Strippenzieher im Pentagon hätten seiner Einschätzung nach den Stellvertreterkrieg gegen Russland von langer Hand geplant. Dabei würden gleich zwei Pläne auf einmal umgesetzt, nämlich Russland und Deutschland zu entzweien und beide gleichermaßen zu schwächen. Der Krieg in der Ukraine sei ein Stellvertreterkrieg und auch eine Form des Wirtschaftskrieges.

Für Gerhard Wisnewski sind die Mitglieder der deutschen Ampel-Regierung lediglich willige nützliche Idioten im globalen Strategiespiel. Deutschland werde für geopolitische und wirtschaftliche Interessen der USA geopfert. Er könne sich eine Verschäfung der Lage in Deutschland im Herbst und Winter vorstellen. Die Energiekrise und die Inflation würden die Stimmung der Bevölkerung gegen den Staat anheizen.

Gerhard Wisnewski sei schockiert, wie willfährig die Regierungsmitglieder der Ampel-Koalition seien, wenn beispielsweise Außenministerin Annalena Baerbock vor Kriegsmüdigkeit warne.

Für die Amerikaner sei der Krieg jedenfalls ein großer Gewinn: Die NATO werde erweitert, die Waffenindustrie boomt, Deutschland ist von russischen Rohstoffen abgeschnitten und müsse nun mehr Ressourcen aus Amerika einkaufen.