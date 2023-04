Geheimnisvolle Woche

Der Schöpfer des Universums ist also auf einem Esel unter Hosanna-Rufen in die Heilige Stadt geritten - was soviel heißt wie: Lob und Anbetung für den, der rettet. Aber was dann?

[Wir veröffentlichen einen Gastartikel von Robert Royal* mit freundlicher Erlaubnis in eigener Übersetzung. Original hier zu finden.]

Der Schöpfer des Universums ist also auf einem Esel unter Hosanna-Rufen in die Heilige Stadt geritten - was soviel heißt wie: Lob und Anbetung für den, der rettet. Das stimmt. Aber es ist ziemlich sicher, dass abgesehen von einigen verwirrten Erwartungen bezüglich der »Wiederherstellung« Israels – die größtenteils vager politischer Natur waren und den breiten und tiefen Staat (Rom), der zu dieser Zeit das Heilige Land besetzte, abwerfen sollten – die Menschen, die schrien und ihre Umhänge und Palmzweige niederlegten, nicht viel wussten, was sie taten.

Das ist eine sichere Wette, denn nach 2000 Jahren christlicher Gebete, Evangelisationen, Predigten, Märtyrer, Bekenner, Heiliger, Weisen, Exorzisten, Theologen, Philosophen, Maler, Bildhauer, Dichter, Romanciers, Komponisten und Polemiker verstehen wir es auch nicht ganz. Warum musste der Erlöser in die Welt kommen und all das tun und erleiden, was er jetzt tun und erleiden wird, um die wahre Wiederherstellung Israels und der ganzen Welt zu erreichen? Mit einem Wort: um alles neu zu machen? Wir wissen, was er getan hat. Wir wissen nicht genau, warum es so sein musste, wie wir uns diese Woche erinnern.

Das alles ist, um den Begriff im theologischen Fachjargon zu verwenden, ein Geheimnis, d.h. eine Wahrheit, die wir betrachten können, weil sie uns offenbart worden ist. Wir können zum Beispiel sagen, dass nur Gott selbst die Beleidigung seiner unendlichen Güte durch die Erbsünde sühnen kann. Aber wie er das macht, ist keine Frage, auf die selbst das brillanteste menschliche Gehirn eine Antwort finden könnte. Es liegt einfach jenseits von uns. Und das ist auch gut so, denn wir müssen erkennen, dass nur etwas oder vielmehr jemand außerhalb von uns uns retten kann. Wir retten uns nicht selbst.

Es war schon immer eine traurige Tatsache des öffentlichen Lebens, dass die Führer die Menschen, die vielleicht Hosianna gerufen hätten, dazu verleiten können, stattdessen "Kreuzige ihn" zu rufen. Selbst die großen Heiden wussten das. Wie eine von Platons Figuren in Buch II der Republik sagt: »Der Gerechte, der eine solche Gesinnung hat, wird gepeitscht, gequält, gefesselt, ihm werden beide Augen ausgebrannt, und am Ende, wenn er alles Böse durchgemacht hat, wird er gekreuzigt«.

Im vergangenen Jahrhundert haben wir eine zunehmende Abkehr vom Christentum und den Aufstieg mehrerer politischer Messiasse erlebt, die Erlösung, Befreiung und das Paradies auf Erden versprachen. Und die stattdessen Abschlachten, Elend und Unterdrückung im industriellen Maßstab produzierten. Seit Beginn des neuen Jahrtausends haben wir unseren fröhlichen menschlichen Weg fortgesetzt: die Ermordung von Millionen von Menschen im Mutterleib im Namen der Frauenbefreiung; die Förderung der Verstümmelung junger Menschen im Namen sexueller Ideologien; der Glaube, dass wir uns selbst retten können, indem wir uns gegenseitig in diese oder jene politische Konfiguration zwingen.

Natürlich gibt es politische Dinge, die es wert sind, getan zu werden. Aber im wahrsten Sinne des Wortes rettet er uns: Er setzt die Eucharistie ein, geht durch schreckliche Folterungen und darüber hinaus zu einem Sieg über das schlimmste Leid und den Tod, seine Auferstehung ist der letzte Triumph.

Doch heute ist es besonders schwierig, all das zu verstehen, weil immer mehr Menschen, die sich vielleicht einmal als Christen bezeichnet haben, kaum noch wissen, was er getan hat, geschweige denn, dass sie glauben, es habe irgendeine Bedeutung für ihr heutiges Leben.

Noch schlimmer ist, dass diejenigen von uns, die sich immer noch zu den Christen bekennen, das alles nur als längst feststehendes Dogma betrachten, das leicht zu begreifen ist und ein bisschen zu schnell als selbstverständlich hingenommen wird.

Die weise Frau Flannery O'Connor wusste es besser und hat es, wie so oft, durch eine ihrer hilfreich skurrilen Figuren auf den Punkt gebracht. Das hilft uns, sowohl die Überraschung als auch die Frische der ganzen Ostergeschichte wiederzuerlangen und lässt sie wirklich zu uns über das sprechen, was Gott getan hat.

The Misfit, ein entflohener Sträfling in ihrer Geschichte »Ein guter Mensch ist schwer zu finden«, drückt es so aus:

»Er hätte es nicht tun sollen. Er hat alles aus dem Gleichgewicht gebracht. Wenn er getan hat, was er gesagt hat, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als alles hinzuschmeißen und ihm zu folgen, und wenn er es nicht getan hat, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als die wenigen Minuten, die dir noch bleiben, so gut wie möglich zu genießen - indem du jemanden umbringst oder sein Haus niederbrennst oder ihm irgendeine andere Gemeinheit antust. Kein Vergnügen außer Gemeinheit.«

Der Außenseiter ist ein Mörder und er wird wieder morden. Und er formuliert den Fall in Begriffen, die vielleicht zu viel erscheinen. Aber ist es nicht so, dass die einzige Alternative zur Nachfolge Christi und zur echten Erlösung darin besteht, uns selbst zu folgen? Gerade weil der Außenseiter böse ist und weiß, dass das Böse in der ganzen Welt verbreitet ist, weiß er auch, dass es nötig wäre, das Gleichgewicht - von allem - zu stören, um eine wahre Befreiung von den Übeln zu erreichen, die uns seit Anbeginn der Zeit begleiten.

Er versteht das Geheimnis, über das wir in dieser Woche tief nachdenken sollten.

Das Leben in einer demokratischen Gesellschaft ist im Allgemeinen eine gute Sache, vor allem, wenn das System sorgfältig strukturiert ist, damit der Demos (das Volk) nicht zu einem randalierenden Mob wird. Es braucht auch eine öffentliche Kultur, die keine Demagogen ermächtigt, Politiker, die den Menschen schmeicheln, damit sie denken, dass sie und ihre eigenen Wünsche gut sind und der Maßstab für das Gute sind. Wenn man nur den Politikern folgt - die nicht immer die besten Vorbilder unserer Spezies sind - wird das Gute siegen. Nur die anderen sind böse.

Die Karwoche ist eine Zeit, in der wir die Polemik für eine Weile beiseite legen können. Sie werden schon bald wieder auftauchen, und zwar mit aller Wucht. Das Medienumfeld, in dem wir uns gerade befinden, ist wie eine tägliche Geißelung mit absichtlich aufgebauschten Kontroversen, die schnell genug wieder verschwinden werden, um durch andere ersetzt zu werden.

Wir müssen unseren Blick für eine Weile von all dem abwenden, von uns selbst und unseren oberflächlichen Nicht-Antworten, denn wir brauchen Hilfe von jenseits von uns, von dem unerschöpflichen Geheimnis, das wir nicht ergründen können. Das Geheimnis dieser Woche, das unsere einzige Hoffnung und Erlösung ist.

*Robert Royal ist Chefredakteur von The Catholic Thing und Präsident des Faith & Reason Institute in Washington, D.C. Seine jüngsten Bücher sind Columbus and the Crisis of the West und A Deeper Vision: Die katholische intellektuelle Tradition im zwanzigsten Jahrhundert.