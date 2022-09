"Fridays for Future" ruft zum Klimastreik

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Einsammeln, die kleinen Racker, und ab mit ihnen in ein Camp, das streng nach ihren Klimaregeln geführt wird. Kein elektrisches Licht, keine Heizung, kein Handy, kein Computerspiel, kein TV, zum Waschen nur kaltes Wasser und nur einmal die Woche warmes Essen (wir wollen ja nicht zu grausam sein), sonst nur Rohkost aus "biologischem Anbau". Brot und Brötchen gibt es da natürlich nicht.



Reden hilft bei denen nicht, auch kein argumentativ unterlegtes Diskutieren. Man muss sie am eigenen Leibe erfahren lassen, was ihre Forderungen bedeuten, sonst glauben sie es nicht.



Die Geißel unserer Zeit ist die Konjunktiv-Politik. Was alles sein KÖNNTE, aber nicht ist, jetzt nicht und wahrscheinlich innerhalb der nächsten 1000 Jahre nicht. Aber so kann man sich vor den realen Problemen der Gegenwart drücken, die "könnten" nämlich nicht nur sein, die SIND! Und weil die politischen Akteure genau wissen, was für inkompetente Knalltüten sie sind, die nichts, aber auch gar nichts auf die Kette kriegen außer Tod und Zerstörung, scheuen sie die realen Probleme wie der Teufel das Weihwasser. Denn wenn sie versuchen würden, diese Probleme zu lösen, würden sie regelmäßig öffentlichkeitswirksam grandios scheitern. Auch das scheuen die natürlich, würde es doch ihre anstrengungslosen Pfründe bedrohen.