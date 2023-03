Franziskus stiftet in Interview weitere Verwirrung über den Empfang der Heiligen Kommunion

»Die große Antwort wurde von Jesus gegeben: alle. Jeder. Jeder, der drin ist.«

In einem neuen päpstlichen Interview hat Papst Franziskus Zweifel an der katholischen Lehre geäußert, die praktizierenden Homosexuellen sowie Geschiedenen und »Wiederverheirateten« den Empfang der Heiligen Kommunion verbietet.

In einem Interview mit der argentinischen Nachrichtenagentur infobae hat sich Papst Franziskus erneut verwirrend zur Homosexualität und zu den Geschiedenen und "Wiederverheirateten" geäußert, indem er zu behaupten schien, dass diese Personen die Heilige Kommunion ohne weitere Abklärung empfangen können, wie LifeSiteNews berichtet.

Das kürzlich veröffentlichte Interview wurde anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Papstes veröffentlicht und ist eine von vielen Initiativen, die derzeit aus diesem Anlass stattfinden.

Angesichts der regelmäßigen Äußerungen des Papstes zur Homosexualität, die seit einiger Zeit für Verwirrung sorgen, fragte infobae den Pontifex nach dem Empfang der Heiligen Kommunion für Homosexuelle. »Abgesehen von der Wahl oder der sexuellen Vorliebe, würde eine Person, die sich an den Rest dessen hält, was die Kirche vorschreibt, in der Lage sein, die Kommunion zu empfangen«, fragte das Nachrichtenportal.

Dann hielt Franziskus inne, bevor er sich offenbar wieder auf die Frage der Zulassung von Menschen, die Homosexualität praktizieren, zur Heiligen Kommunion konzentrierte: »Die große Antwort wurde von Jesus gegeben: alle. Jeder. Jeder, der drin ist.«

»Wenn die Erwählten nicht zum Festmahl gehen wollten: Geht dorthin an den Kreuzweg und ruft alle auf«, sagte er und griff dabei selektiv auf den Text des Evangeliums zurück. »Gute, schlechte, alte, junge, junge Männer, junge Knaben: alle. Alle. Und jeder klärt seine Position vor dem Herrn mit der Kraft, die er hat.«

Franziskus wiederholte seinen Kommentar aus dem Jahr 2013 »wer bin ich, um zu richten«, indem er seinen offensichtlichen Vorschlag erweiterte, dass die Heilige Kommunion für alle zugänglich sein sollte:

Dies ist eine Kirche der Sünder. Ich weiß nicht, wo die Kirche der Heiligen ist, hier sind wir alle Sünder. Und wer bin ich, dass ich über einen Menschen urteile, wenn er einen guten Willen hat? Wenn er zur Bande des Teufels gehört, dann sollten wir ihn ein wenig verteidigen.

Er verurteilte die derzeitige Fokussierung auf Fragen der Homosexualität und sagte, dass Christus stattdessen »alle« anruft. Franziskus beschrieb auch eine Situation mit einem offensichtlichen Mangel an freiem Willen seitens eines Individuums, indem er sagte, dass »manchmal wollen wir [eine Beziehung zu Gott] lösen und manchmal können wir es nicht.«

Ich denke, wir müssen zum Kern des Evangeliums zurückkehren: Jesus ruft jeden, und jeder löst seine Beziehung zu Gott so, wie er kann oder wie er will. Manchmal wollen wir es und manchmal können wir es nicht, aber der Herr wartet immer.

Die katholische Kirche lehrt jedoch ganz klar, dass homosexuelle Handlungen »Akte schwerer Verderbtheit« sind, und nennt solche Handlungen »von Natur aus ungeordnet« und »im Widerspruch zum Naturrecht«, da sie »den sexuellen Akt dem Geschenk des Lebens verschließen«. Außerdem schreibt das Kirchenrecht vor, dass diejenigen, die in einer offenkundigen schweren Sünde verharren, unter keinen Umständen die heilige Eucharistie empfangen dürfen.