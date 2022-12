Franziskus: »Burjaten und Tschetschenen sind 'grausamste' Elemente der russischen Armee«

Kommentare zum Artikel

Sting 01.12.2022 - 11:52 Kiew beschloss 2019, Minsk II nicht umzusetzen und bereitete sich auf Krieg mit Russland vor

Alexej Danilow, der mächtige Chef des Sicherheitsrates der Ukraine, hat in einem Interview Ende August 2022 ausgesagt, dass Kiew nach dem letzten Treffen Russlands, Frankreichs, Deutschlands und der Ukraine Anfang Dezember 2019 beschlossen habe, das Minsker Abkommen ganz offen abzulehnen und sich stattdessen auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten.

Im Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender NTA sagte Alexej Danilow:

„Wir haben uns auf den Krieg vorbereitet, sehr mächtig vorbereitet. Und die Tatsache, dass wir heute bereits 180 Tage Krieg hinter uns haben und uns auf unserem Territorium befinden, dass wir es nicht aufgegeben haben, zeigt nochmal, dass wir uns auf den Krieg vorbereitet haben.

Und zwar begannen unsere Vorbereitungen für den Krieg nach dem 8. und 9. Dezember 2019. (…)

Als unser Präsident Selensky in Paris den Bedingungen, die Russland, Frankreich und Deutschland uns am 8. und 9. Dezember 2019 angeboten haben, nicht zustimmte, sagte er, um es gelinde auszudrücken:

“Nein, Freunde, es wird kein Minsk-3 geben, wir werden für unser Land kämpfen`, haben wir am nächsten Tag begonnen zu verstehen, dass ein großer Krieg mit Russland bevorstand.“

Der Friedensplan des Minsker Abkommens

„Das Minsker Abkommen vom Februar 2015 hat einen ganz einfachen Weg zum Frieden vorgegeben:

Die Ukraine sollte den Regionen im Donbass eine politische Autonomie (den sogenannten Sonderstatus) einräumen und in der Verfassung festschreiben. …ALLES LESEN !!

Das Licht 01.12.2022 - 11:52 Dieser Mensch ist ein bezahlter Freimaurer und ist der Anteil der 1.Reiters der Apokalypse. Das klingt nach Märchen, ist aber euer bitterer Verlauf der Dinge und ist auch sichtlich durch das Zeichen eines Weißen Pferdes selbst ersichtlich.

In einem anderen Artikel ist dieses Pferd bei einem Teufelsdiener der falschen Kirche zu sehen gewesen.

Auf seinem Stab am Kopf. Das Weiße Pferd dient der Teilung der Kirche und wird durch einen falschen Christus vollzogen, der keinen eigenen Namen hat, was dem Papst immer entspricht. Da er sich immer für den Stellvertreter Christi hält. Da er seinen echten Namen auch ablegt, ist es dieser Umstand, dass die Kriche selbst einen Anteil der "Hure Babylon" sein wird, was durch Schlechte und Gottlose Pfaffen eintreten wird, die am Ende sogar das Tier selbst reiten werden.



Es geht um die Schwächung der echten Kirche, um sie zu verwässern und so der Gottlosigleit zu übergeben.

Seine Agenda ist Gottlosigleit, weil er die Gebote Gottes völlig mißachtet, was durch Homosexualität und Migration zu einem Konflikt führen wird, der in einer Gottlosigleit des Tieres enden wird. Sobald alles rauft, wird alles in einer gewissen Art verboten werden, was alle Menschen betreffen wird, die an den einen Gott selbst glauben. Das aber vereint sie später gegen das Tier selbst

Das Tier ist weder Christ, Moslem oder einen anderen Religionsaspekt zugeordnet. Es ist absolut gottlos!

Das wird die Welt teilen in 2 Parteien. Für und gegen den Herrgott.

Dann wird auch der Moslem dein Glaubensfreund sein und alle anderen ebenfalls. In dem Augenblick, wird jeder dieser "Auserwählten von Anbegin der Zeit" durch Christus zu Gott beten.

Was jetzt unmöglich erscheint, wird dann eine letzter Kampf sein.



2 Parteien!



Das ist kein Scherz! Es gibt keine Scherze und wenn ihr diese Dinge nicht glaubt, so ist es euer Untergang im Zeichen des Tieres, was euch hintergehen und ebenfalls verfluchen wird.

Musk ist ebenfalls so ein Täuscher. Was ihr jetzt noch nicht versteht, wirnd euch am Ende belügen und ebenfalls betrügen. Alles diet der Revolution, weil alle Reichen und Mächtigen vernichtet werden müssen, damit eine Weltherrschaft zustande kommen kann.



Gott schickt euch keine Reichen! Merkt euch das und lacht nicht über diese Dinge. Sie sind tödlicher ernst und werden Milliarden Seelen in den Abgrund der Hölle schicken.

Sting 01.12.2022 - 11:51 99% der breiten Masse kennen die Geschichte nicht, schon wegen der westlichen Lügenpresse die alles verdreht.

Ansonsten würden sie wissen, das die Ami Gangster von den letzten 250 Jahren, 200 Jahre Krieg weltweit betrieben haben.

Und alle Kriege wurden von ihnen entfacht aus reiner Machtgier !

Putin müsste 1.000 Jahre alt werden, um solche Schäden anzurichten!

Sting 01.12.2022 - 11:50 UKRAINE BESCHWERT SICH ÜBER DIE ZERSTÖRUNG DER INFRASTRUKTUR DURCH RUSSLAND



NATO-Sprecher Jamie Shea sagte 1999 zur Bombardierung Jugoslawiens:

Auf die Zerstörung Infrastruktur (Elektrizität, Wasser, usw.) ist ein wichtiger Teil in diesem Krieg, weil er auch die Arbeit der Regierung verhindert.

Wenn Ministerpräsident Milošević Frieden will muß er auf unsere Forderungen eingehen !!



Es war eine wohlwollende Darstellung eines Menschen, dessen tägliches Brot es ist, den Medien über die Bombardierungen zu berichten, die ein kleines Balkanland verwüsteten und Tausende von Zivilpersonen töteten, darunter selbst die Flüchtlinge aus dem Kosovo, die sie doch angeblich schützen sollten.



WARUM GEHT DIE UKRAINE NICHT AUF DIE FORDERUNGEN RUSSLANDS EIN ??

Ekkehardt Fritz Beyer 01.12.2022 - 11:47 … „Vom Papst wird erwartet, dass er sich in keiner Form zu Volksgruppen oder Minderheiten negativ äußert; von einem echten Papst jedenfalls. Der Argentinier Bergoglio, der aktuell auf dem Heiligen Stuhl sitzt, beweist mit seinen Diffamierungen über Volksgruppen in der russischen Armee, dass er elementare Anforderungen an einen Papst nicht erfüllen kann.“ …



Ja Himmel, Göttin(?) und … Allahu Akbar sowieso:



Macht er das etwa nur aus Angst davor, dass seine Schäfchen von der - in seinem sich kath. Kirche schimpfenden Verein - scheinbar ´täglich gelebten Praxis` erfahren???



Lutz 01.12.2022 - 11:46 Nach den Schauungen des Hl. Malachias soll Franzl ja der Letzte auf dem Stuhle Petri sein - schade, daß Benedikt XVI. zurückgetreten ist!!!

Matthias 01.12.2022 - 11:41 Alle Nachfolger des heiligen Petrus auf dem Stuhl zu Rom hat die Kirche durch alle christlichen Jahrhunderte als ihre rechtmäßigen Oberhirten anerkannt und so ist es auch mit dem Heiligen Vater Papst Franziskus. An den Bischof von Rom haben sich alle Bischöfe der Welt bei vorkommenden Streitigkeiten gewandt, seine Entscheidung galt als letzte Instanz, von seiner Genehmigung waren die Beschlüsse der Konzilien abhängig, und so ist es auch heute noch. Auf die höchste Warte gestellt, haben die Päpste über die Herde Christi gewacht, so wie das Papst Franziskus heute auch tut. Wie wunderbar war seine Entscheidung, die deutschen Bischöfe auch durch seine Abwesenheit zu belehren. Sind auch in der langen Reihe der Päpste einige wenige, die durch weltlichen Einfluss zur höchsten Würde gelangten, nicht von Verirrungen freizusprechen, so hat doch keiner von ihnen Irrlehren ausgesprochen, und es gibt keine Religion oder keine Herrscher dieser Welt, die so edle Charaktere, so mutige Bekenner, so heroische Martyrer, so gelehrte und kunstliebende Menschen aufzuweisen hat, wie der Heilige Stuhl zu Rom. Die Päpste schützten die Welt vor der Barbarei, pflegten die Künste und Wissenschaften, retteten die Denkmäler des heidnischen Roms vor dem Verfall, stifteten die großartigsten Einrichtungen, um das Elend zu mildern, sandten ihre Missionare in alle Länder des Heidentums und schufen menschenfressende Barbaren in gesittete Menschen um. Rom mit seinem Papsttum ist bis zur Gegenwart, bis zu Papst Franziskus und seinen Nachfolgern der Mittelpunkt der Welt, der Sammelplatz der Gelehrten und Künstler, die Pulsader alles religiösen Lebens, die Sonne, die ihre milden Strahlen belebend, erwärmend und segnend über alle Länder der Welt ergießt und zeitliches und ewiges Glück durch den katholischen Glauben unter den Völkern verbreitet. Gott sei Dank für den Heiligen Vater, Papst Franziskus und seine Nachfolger und alle Päpste seit Petrus!