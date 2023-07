Die Folgen des Tods von Nahel M. lösen landesweite Unruhen aus

Frankreich: 45.000 Polizisten im Aufmarsch

Nacht für Nacht fackelten die Demonstranten Autos ab, beschädigten die Infrastruktur und gerieten mit den Ordnungskräften aneinander, was zu Hunderten von Festnahmen und Verletzungen sowohl bei den Demonstranten als auch bei den Polizeibeamten führte. Die Gewalt ist eskaliert, Fahrzeuge und Gebäude wurden in Brand gesetzt und öffentliche Plätze in Flammen aufgehen gelassen.

Bild: Washington Post

Veröffentlicht: 04.07.2023 - 10:30 Uhr

von Redaktion (jb)

Nach einem Vorfall ist Frankreich in Aufruhr geraten, und im ganzen Land kam es zu Ausschreitungen und Unruhen. Auslöser für diese chaotischen Ereignisse war die Tötung der 17-jährigen Nahel M. durch die Polizei, deren tragischer Tod durch einen Polizisten landesweit Wut und Zorn ausgelöst hat, wie Breitbart berichtet. Das Video, auf dem zu sehen ist, wie der Polizist bei einer Verkehrskontrolle aus nächster Nähe auf Nahel schießt, ging in den sozialen Medien viral. Der Vorfall hat die starken Spannungen im Land offengelegt und Hunderte von jungen Demonstranten, von denen die meisten minderjährig sind, dazu veranlasst, auf die Straße zu gehen, um ihrer Wut Ausdruck zu verleihen. Nacht für Nacht fackelten die Demonstranten Autos ab, beschädigten die Infrastruktur und gerieten mit den Ordnungskräften aneinander, was zu Hunderten von Festnahmen und Verletzungen sowohl bei den Demonstranten als auch bei den Polizeibeamten führte. Die Gewalt ist eskaliert, Fahrzeuge und Gebäude wurden in Brand gesetzt und öffentliche Plätze in Flammen aufgehen gelassen. Die Regierung hat ein überwältigendes Aufgebot von 45 000 Polizisten im ganzen Land eingesetzt, um die Unruhen zu unterdrücken, wobei in Paris und seinen Vororten eine Konzentration von 7 000 Beamten zu verzeichnen ist. Trotz dieses massiven Einsatzes bleibt die Lage prekär, da die Randalierer weiterhin Polizeistationen und Gendarmeriekasernen angreifen. Die Proteste haben Präsident Emmanuel Macron in eine neue Krise gestürzt, der einen Staatsbesuch in Deutschland verschoben hat, um sich mit der eskalierenden Situation im eigenen Land zu befassen. Die Unruhen stellen eine ernsthafte Herausforderung für seine zweite Amtszeit dar, da er gehofft hatte, nach der Beilegung früherer Proteste gegen die Anhebung des Rentenalters voranzukommen. In dem Bemühen, die Gewalt einzudämmen, wurden in mehreren Städten Ausgangssperren verhängt, und Frankreich hat den öffentlichen Verkehr sowie den Verkauf von Großfeuerwerk und brennbaren Flüssigkeiten eingeschränkt. Die Unruhen haben jedoch bereits im Ausland Besorgnis ausgelöst: Andere Länder haben ihre Reisehinweise aktualisiert und warnen Touristen, die von den Unruhen betroffenen Gebiete zu meiden. Die Regierung steht unter dem Druck, entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um die Ursachen der Proteste zu bekämpfen, darunter die Rassendiskriminierung innerhalb der Polizei. Justizminister Eric Dupond-Moretti gab bekannt, dass 30 Prozent der Festgenommenen minderjährig waren, und Innenminister Gerald Darmanin erklärte, das Durchschnittsalter der Festgenommenen liege bei nur 17 Jahren, was auf eine tiefe Unzufriedenheit unter den jungen Menschen hinweist. Während Frankreich mit dieser Krise zu kämpfen hat, wird Präsident Macron eine Krisensitzung mit seinen Regierungsmitgliedern einberufen, um einen Ausweg zu finden. Das Kultur- und Unterhaltungsangebot des Landes wurde bereits gestört: Konzerte und Modeschauen wurden aufgrund der anhaltenden Unruhen abgesagt.