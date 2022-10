Flugabwehr gegen Russland: USA richtet in Sembach neues US-Hauptquartier ein

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

11.10.2022 - 12:19

Ein Grund mehr um dann Deutschland atomar an erster Stelle zu vernichten und wie lange wollen wir Deutsche uns das eigentlich noch gefallen lassen, das wird doch langsam zum Albtraum für jeden anständigen Menschen, der zusehen muß wie unsere eigene Regierung den Stab über uns bricht und uns dabei was vorgauckelt, was an Unverschämtheiten nicht mehr zu überbieten ist.



Sollen doch die Polen, die Tschechen und Slowaken, einschließlich der Balten zum Frontstaat werden, die sind vom Russen leichter zu erreichen und wir werden nicht zum Hauptziel, bevor sie sich im Westen abreagieren und uns dabei in die Luft jagen nur weil es einige Idioten bei uns so wollen.