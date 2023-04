Finnland wird heute Mitglied der NATO

Eine ganze Norderweiterung hat die NATO nicht hinbekommen. Zwei NATO-Mitgliedsländer (Ungarn und die Türkei) halten aus unterschiedlichen Gründen ihre Vetos gegen den Beitritt Schwedens aufrecht. Gegen den Beitritt Finnlands hatten sie keine Bedenken, heute erfolgt der Beitritt des Landes.

Am heutigen Dienstag wird Finnland als 31. Mitglied in den Kreis der NATO-Staaten aufgenommen. Die Führer der NATO hätten nur zu gerne auch Schweden heute als neues Mitglied begrüßt, doch dem stehen noch einige Hemmschuhe im Weg. Anders als sein finnisches Pendant hat das schwedische Parlament bis heute nicht endgültig positiv über den Beitritt entschieden. Vor allem aber sind zwei aktuelle NATO-Mitgliedsländer (Ungarn und die Türkei) aus ganz unterschiedlichen Gründen gegen den Beitritt Schwedens. So bleibt es also erst einmal mit dem Beitritt Finnlands bei einer abgespeckten Version der Norderweiterung.

Die Aufnahme Finnlands in die NATO hat eine geostrategische Verschiebung immensen Ausmaßes zur Folge. Die Grenze zwischen Russland und den NATO-Staaten wird sich nun mehr als verdoppeln. Dennoch hielten sich die Vorbehalte Moskaus gegen die Norderweiterung überraschend im Rahmen. Der russische Präsident Putin hatte auf dieses Thema angesprochen sogar ein gewisses Maß an Verständnis für die Entscheidung Finnlands. Schließlich ist das Land erst seit etwas mehr als 100 Jahren unabhängig und sei von Beginn an von einer starken westlichen Bindung geprägt gewesen. Eine Aufnahme Finnlands in die NATO stelle für Russland keine wirkliche Bedrohung dar, so die Stellungnahme Moskaus.

Die finnische Armee ist in Sachen aktiver Mannstärke und Aurüstung relativ überschaubar. 24.000 aktive Soldaten und 14.000 Paramilitärs stehen unter Waffen. Die Luftwaffe verfügt über insgesamt 166 Flugzeuge, die Marine über 28 Schiffe, überwiegend Patrouillenboote und Minenräumer. Schwere Kampfschiffe hat die finnische Marine nicht, Unterseestreitkräfte schon gleich gar nicht. In einem Ernstfall könnten die 23.000 Mann des finnischen Grenzschutzes dem Heereskommando direkt unterstellt werden.

Finnland verfügt auch über Panzer: 200 Kampfpanzer Leopard 2 (100 A26 im aktiven Dienst, 100 A24 eingelagert) und etwa 1.0000 gepanzerte Fahrzeuge, vor allem der Transportpanzer Sisu Pasi, umfasst das Arsenal.