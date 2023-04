Finanzielles Desaster für Bud Light nach Werbekampagne mit Transe

Die Verkäufe von Bud Light, dem beliebtesten Bier in den Vereinigten Staaten, brechen nach einer Werbekampagne mit dem Transvestiten Dylan Mulvaney ein.

Dylan Mulvaney ist ein von den Medien gefeierter erwachsener Mann, der dafür bekannt ist, sich auf Tiktok wie ein sechsjähriges Mädchen zu verkleiden und zu benehmen. Mehrere große Unternehmen haben Geld über den Transvestiten investiert, dessen Videos auf Tiktok von Millionen von Kindern gesehen werden können. Bud Light entschied sich dafür, Mulvaney in einer Videokampagne zu sponsern und ernannte ihn zum »Markenbotschafter.«. Eine Sonderausgabe von Bud Light wurde auch produziert, um Muvaneys »365 Tage als Frau« zu feiern.

Die Kampagne hat in den USA für große Empörung gesorgt. Rockstar Kid Rock zum Beispiel entschied sich dafür, seinen Unmut zu zeigen, indem er Bud Light-Flaschen vor der Kamera zertrümmerte. Am Wochenende sind die Verkäufe von Bud Light aufgrund des Verbraucherboykotts eingebrochen, berichtet Fox Business. Laut Anheuser-Busch, das das Bier herstellt, ging der Verkauf von Flaschenprodukten in der vergangenen Woche um 30 Prozent zurück, während der Verkauf von Fassbier um 50 Prozent einbrach.

Fox News hat unter anderem die große Sportbar Braintree Brewhouse in Massachusetts besucht. Eigentümer Alex Kesaris sagt, dass Bud Light normalerweise 25-mal mehr verkauft als seine engsten Konkurrenten Miller Lite und Coors Light. Aber diese Woche entschieden sich acht von zehn Bud Light-Kunden dafür, etwas anderes zu bestellen. Und die 20 Prozent, die immer noch Bud Light bestellten, »nutzen keine sozialen Medien und hatten noch nichts von der Geschichte von Dylan Mulvaney gehört«, so Kesaris.