Fehlende Rücklagen der Bürger erfordern die sofortige Bekämpfung der Inflationsursachen

»Die Abwärtsspirale in Deutschland dreht sich immer schneller. Fast jeder Dritte ist heute nicht mehr in der Lage, spontane Kosten zu tragen, etwa eine Autoreparatur oder einen neuen Kühlschrank. Das widerlegt auch das Märchen vom ‚reichen Land’, denn in den Niederlanden sind nur 15 Prozent von derartigen Kosten überfordert. Wir nähern uns hier mit Riesenschritten Griechenland und Lettland an, wo mehr als 40 Prozent der Bevölkerung nicht über ausreichende finanzielle Rücklagen verfügen. Wesentlicher Grund für diese Entwicklung ist die hohe Inflation. Man muss es immer wieder sagen: Inflation ist in höchstem Maße asozial, weil sie Arme stärker trifft als Reiche. In Deutschland kommt noch der Sonderfall Ostdeutschland dazu, wo Erwerbstätige immer noch rund 1.000 Euro brutto weniger verdienen als im Westen. Sie sind von den Preissteigerungen daher auch stärker betroffen als Beschäftigte in den alten Bundesländern.