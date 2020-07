FBI-Notiz enthüllt: Obama war oberster Drahtzieher der »Flynn«-Affäre

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Ob diese handschriftliche Notiz glaubwürdig ist, das kommt nicht davon ob sie eiligst, unsauber, oder auf einem Noitizpapier steht...… sondern wie und wo man sie aufgefunden hat. Wurde die im Zuge einer Haussuchung, einer Beschlagnahme gefunden, lag sie irgendwo in einem Berg anderer Papiere….. usw. Hat sie ein Datum, eine Unterschrift, kann die Schrift zugeordnet werden.....? Leute die ihr Leben in Büros verbringen und immer aufpassen müssen das sie nicht in eine ungerechtfertigte Haftung genommen werden, die machen für alles Notizen, halten fest wer was wie haben will..... um ihre Arbeit machen zu können. Und diese Notizen werden eben oft nicht vernichtet, so sie die denn überhaupt schreddern dürften, da gibt's regeln...… Verfahrensweisen uns Gewohnheiten. Und später einmal wollen die vielleicht übe ihre Zeit ein so einem Amt ein Buch schreiben, ein Interview geben, es gibt dafür viele Motive. Also aus dem Kontext …..wie man zu so einer Notiz gekommen ist, entsteht deren Glaubwürdigkeit.

Der Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, warf vor 2 Jahren diesen wie plötzlich aus dem Ärmel gezauberten FBI-Agenten Strzok, achtkantig aus seinem Team, als er erfuhr,dass der auf einer SMS den damaligen Kandidaten Donald Trump "unter anderem als einen Idioten und Deppen" beschimpft hatte.

How can the Rigged Witch Hunt proceed when it was started, influenced and worked on, for an extended period of time, by former FBI Agent/Lover Peter Strzok? Read his hate filled and totally biased Emails and the answer is clear!



Und genau dieser Beteiligte, - an der "manipulierten Hexenjagd" gegenTrump, der deshalb geschasste Peter Strzok soll plötzlich als entlastender "Kronzeuge" für denselben herhalten - mittels eines zusammenhanglos publizierten Gekrakels, das von außen niemand evidenzbasiert auf die Richtigkeit überprüfen kann?



