FBI: Corona stammt aus einem Laborunfall in Wuhan

FBI-Chef Chris Wray hat nach dem US-Energieministerium nun auch bestätigt, dass der Ursprung des SARS-Cov-2 Virus »höchstwahrscheinlich ein Laborunfall« in Wuhan, China sei. Die Berliner Charité und die deutsche Bundesregierung müssen jetzt die Konsequenzen für gefährliche »Gain-of-Function« Forschung ziehen.

FBI-Chef Chris Wray sagte Bret Baier von Fox News am Dienstag, dass »das FBI seit geraumer Zeit davon ausgeht, dass die Ursprünge der Pandemie höchstwahrscheinlich ein möglicher Laborunfall in Wuhan sind«.

Wray glaubt, dass Beijing die Ermittlungen zum Pandemieursprung untergrabe: »Ich möchte anmerken, dass die chinesische Regierung meiner Meinung nach ihr Bestes getan hat, um die Aufklärung zu vereiteln und zu verschleiern. Das ist bedauernswert.«

Am 26.2. berichtete das Wall Street Journal, das US-Energieministerium gehe davon aus, dass das SARS-Cov-2 Virus von einem Laborunfall entstammt.

Der US-Senat hat am 2.3.2023 einstimmig einen Antrag verabschiedet, um alle US-Geheimdienstinformationen über die Ursprünge von SARS-Cov-2 freizugeben.

»Geheimdienste, Behörden und bekannte Virologen wussten bereits seit Beginn der COVID-19 Pandemie, dass das SARS-CoV-2 Virus nicht-natürlichen Ursprungs ist und aus einem virologischen Institut der Stadt Wuhan stammt«, so der Hamburger Prof. Dr. Roland Wiesendanger gegenüber der Freien Welt. »Doch erst jetzt - nach den ‚Midterm‘-Wahlen in USA - dürfen wir scheibchenweise mehr über die Hintergründe des Pandemie-Ursprungs von offizieller Seite erfahren.«

Wiesendanger und 47 Kollegen haben ein weltweites Verbot von biowaffenähnlicher »Gain-of-Function« Forschung gefordert. Anstatt sich für die Aufklärung der Corona-Pandemie einzusetzen, trifft sich der deutsche »Corona-Papst« Dr. Christian Drosten am 14.-18. Mai in Montreux mit den anderen Hauptbeteiligten der Fledermaus-Coronaforschung am Wuhan Institut: Dr. Shi Zhengli, Dr. Ralph Baric und Dr. Marion Koopmans beim Internationalen Nidovirus Symposium.

Drosten war 2017 Redakteur der Studie »Discovery of a Rich Gene Pool of Bat SARS-Related Corona Viruses« von Dr. Shi Zhengli, Peter Daszak von der Eco Health Alliance und anderen in »Nature Medicine«, in der es um die 5-jährige Arbeit von Shi an Coronavirenproben aus einer Fledermaushöhle in der Provinz Yunnan ging, die von vielen heute als Ursprung der Corona-Pandemie vermutet wird. Die Studie wurde finanziert vom NIAID von Dr. Anthony Fauci.

Auf eine Anfrage der AfD-Abgeordneten Jürgen Braun, Petr Bystron und Stephan Protschka vom Dezember 2021 gab die Bundesregierung zu, die gefährliche Gain-of-Function-Forschung finanziert zu haben: »Nach Ansicht der Bundesregierung sind Gain-of-Function- oder auch Loss-of-Function-Experimente wichtige Instrumente der biomedizinischen Forschung... Solche Untersuchungen finden auch in Deutschland (darunter auch an der Charité, Berlin) statt… Solche Experimente können im Rahmen der missionsorientierten Forschungsförderung auch in Projekten Einsatz finden, die mit Bundesmitteln unterstützt werden.«



Über die genaue Anzahl solcher Projekte sowie über die ausführenden Forschungsinstitute lägen der Bundesregierung angeblich »keine Informationen vor.« Die Bundesregierung behauptete in ihrer Antwort außerdem unrichtigerweise, es gebe »keine gemeinsamen Publikationen von Dr. (Peter) Daszak sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Berliner Charité«.

Die 5-jährige Studie »Discovery of a Rich Gene Pool« von 2017, die von Peter Daszak organisiert und von Christian Drosten redigiert wurde, erwähnte die Bundesregierung nicht.



Freie Welt schrieb im Juni 2021 an Drosten und fragte, ob »Gain of Function« Forschung an der Charité unternommen wird, und in wie weit er beteiligt ist, erhielt aber bis heute keine Antwort.

Die EU hat das Wuhan Institut für Virologie 2015-19 mit 219 010€ für das von Drosten mitbegründete »Europäische Virusarchiv« EVAg gefördert. »EVAg ist eine gemeinnützige Organisation, die der Charakterisierung, Konservierung, Herstellung, und Vertrieb von biologischen Materialien auf dem Gebiet der Virologie dient«, so die Webseite.

Dazu gehörten auch Techniken zur Virusforschung, Studien zur Ansteckung und Mutation und in vivo Experimenten an lebenden Tieren, so die EVAg Webseite. Es gehe dabei um Forschung an Viren von »hoher Ansteckungsgefahr«, man beachte deshalb strikt die Konvention zu Toxinen und Biowaffen, so EVAg, das dennoch »dem fairen und gerechten Zugang zu Viren ... großen Wert« beimesse.

Am 12.9.2019 nahm das Wuhan-Institut die weltweit größte Virendatendank mit über 2000 Fledermaus-Coronaviren offline. Kurz zuvor erkrankten 3 Mitarbeiter des WIV schwer, zwei davon starben. Im Oktober 2021 erlosch der Handy-Verkehr im Wuhan-Institut, um das Labor wurden Straßensperren errichtet. Viele Beobachter deuten diese Tatsachen als Indiz für den Laborausbruch.

Das »Europäische Virusarchiv«, die EU, die Bundesregierung sowie Dr. Christian Drosten und die Berliner Charité sowie Dr. Lothar Wieler vom Robert Koch-Institut müssen nun unverzüglich ihren gesamten Schriftverkehr und alle Unterlagen zur »Gain-of-Function«-Forschung offenlegen.

