Die Lage um Bachmut wird für Selenskijs Soldaten immer prekärer. Aktuell mehren sich die Berichte, dass in den Dörfern rund um Bachmut und im Umland der Stadt »fahrende Rekrutierungsbüros« der Ukraine Jagd auf junge Männer machen, die dann zum Kriegsdienst gepresst werden.

Selenskijs Soldaten in Bachmut gehen langsam aber sicher sowohl die Optionen wie auch die Luft aus. Jeden Tag rückt russische Infantrie behutsam und bedächtig, aber kontinuierlich, gegen gegen das Zentrum der Stadt vor. Es hat den Anschein, als lege man auf russischer Seite großen Wert darauf, die Schäden an der Infrastruktur und den Gebäuden der Stadt so klein wie möglich zu halten. Während die russischen Streitkräfte aus der Etappe versorgt werden können, sind die ukrainischen Soldaten von solcher Versorgung bereits so gut wie abgeschnitten. Das gilt sowohl für Material wie auch für das Personal.

Die verzweifelte Lage der Selenskij-Soldaten ist in der Zwischenzeit so groß, dass Berichten zufolge in den Dörfern rund um Bachmut und im Umland »fahrende Rekrutierungsbüros« Jagd auf Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie auf ältere Männer ab 60 Jahren machen und diese dann zum Kriegsdienst pressen. Den »Rekruten« werden Waffen in die Hand gedrückt, dann werden sie über den letzten freien Zugang zu Bachmut in die Stadt gekarrt und dort vom LKW geworfen. Sie sollen in den Straßen Bachmuts den vorrückenden russischen Truppen Einhalt gebieten.

Ergänzt werden diese »Freiwilligen« dann von Männern, die in ukrainischen Gefängnissen rekrutiert werden. Denen wurde von der Selenskij-Regierung ein ganz besonderer Handel angeboten: wenn sie sich zum Kriegsdienst und der sofortigen Verwendung an der Front melden, wird ihnen ihre Strafe erlassen. Dieses Angebot soll für alle Straftäter gelten, sogar für Mörder und Vergewaltiger. Die einzigen, die davon ausgenommen bleiben, sind Kriegsdienstverweigerer und Fahnenflüchtige.

Westliche Medien, die von dieser Form der Rekrutierung berichten, werden - wie sogar CNN - der angeblichen russischen Propaganda bezichtigt. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass Selenskij Kinder und Jugendliche zum Kriegsdienst presst. Bereits im Frühsommer des vergangenen Jahres kursierten entsprechende Meldungen und auch damals versuchten, westliche regierungs- und linientreue Medien diese Berichte - erfolgos - zu diskreditieren. Die eingesetzten ukrainischen Soldaten werden immer jünger und unerfahrener, ihnen gegenüber stehen gut trainierte und erfahrene russische Streitkräfte. Der Ausgang dieser Kämpfe ist absehbar.