»Faeser will Silvesternacht zur Einschränkung von Bürgerrechten missbrauchen!«

Obwohl der Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition vorsieht, zunächst die waffenrechtlichen Änderungen der letzten Jahre zu evaluieren, soll laut einem Bericht mehrerer Medien inzwischen ein 48seitiger Referentenentwurf aus dem Innenministerium existieren. Dieser Entwurf sieht das generelle Verbot der über 225.000 halbautomatischen Feuerwaffen in Deutschland vor, wenn diese aussehen wie »kriegsähnliche Waffen«. Das betrifft etwa halbautomatische Nachbildungen des AR 15. Zur Begründung heißt es, dass gerade dieser Waffentyp besonders anziehend für Amokläufer und Terroristen sei. Diese Feststellung ist deshalb abenteuerlich, weil vollautomatische Waffen in Deutschland bereits unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen und ihr unerlaubter Besitz schon heute ein Verbrechen ist. Darüber hinaus soll künftig der Erwerb von Schreckschusswaffen und Armbrüsten erlaubnispflichtig werden. Darüber hinaus werden nach dem Entwurf Erwerber von erlaubnispflichtigen Waffen verpflichtet, unabhängig von ihrem Alter ihre waffenrechtliche Eignung durch die Beibringung eines ärztlichen und psychologischen Attestes auf eigene Kosten nachzuweisen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer und jagdpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Andreas Winhart, kommentiert dies wie folgt:

»Die Gewaltexzesse der Silvesternacht dürfen nicht dazu missbraucht werden, um die Rechte unbescholtener Bürger einzuschränken. Das deutsche Waffengesetz ist schon jetzt besonders restriktiv, und Jäger und Sportschützen werden streng überwacht. Der Umgang mit Waffen erfolgt bei ihnen sorgfältig und verantwortungsvoll.

Zu Recht weist der Chef der bayerischen Sportschützen, Christian Kühn, darauf hin, dass in den vergangenen Jahren keine einzige Straftat mit legal erworbenen Waffen begangen wurde. Kriminelle finden hingegen immer Wege, um sich Waffen widerrechtlich zu verschaffen.

Als AfD setzen wir uns dafür ein, die bestehenden Gesetze konsequent anzuwenden und Straftäter wie diejenigen der Silvesternacht angemessen zu bestrafen. Ausländische Kriminelle und Gefährder sind nach Möglichkeit in ihre Herkunftsländer abzuschieben. Dass jetzt sogar die Gesundheitsämter in die Beurteilung der Zuverlässigkeit einbezogen werden sollen, zeigt, wie sinnfrei die angedachten Maßnahmen sind. Dies könnte sogar soweit führen, dass gegen Corona Ungeimpfte in Zukunft keine Waffen mehr besitzen dürfen!«

Und der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Janich erklärt hierzu:

»Bundesinnenministerin Nancy Faeser führt den nächsten Alleingang im Waffenrecht durch. Mehrfach schon ist sie durch Verbotsfantasien in ihren Stellungnahmen gegenüber der Presse aufgefallen. Jetzt schafft sie Fakten. Insgesamt lesen sich die Pläne von Frau Faeser wie ein reiner Schaufensterantrag, der sowohl am Koalitionsvertrag als auch an der Realität vorbeigeht. Kein Wort wurde verlautbart zu der Frage, dass kriminelle Migranten bereits zum letzten Jahreswechsel über mehr als zu viele SRS-Waffen verfügten. Entwaffnungen der Zivilbevölkerung verhindern keine Straftaten, sie machen Opfer von Straftaten nur wehrloser.

Symptomatisch für den Inszenierungseifer von Frau Faeser ist auch der Umstand, dass die Presse den Entwurf zur Kenntnis erhalten hat, bevor dieser dem Deutschen Bundestag zugeleitet wurde. Dies ist eine Missachtung des Parlamentes. Es steht zu erwarten, dass die FDP-Fraktion letztlich einknicken wird, um den ›lieben Frieden‹ der Ampelkoalition nicht zu gefährden. Einzig und allein die AfD-Fraktion ist der Garant dafür, dass das Waffenrecht nicht weiter verschärft wird.«