Fällt im Knast in Berlin der Strom aus, gehen die »Knackis« nach Haus

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

28.10.2022 - 11:58

Tja, die deutschen Sozialisten haben nun mal ein großes Herz für Nichtsnutze und Kriminelle jeglicher Couleur.



Freigelassene Schwerverbrecher hat das zu 80% Jawoll wählende Volk dann zu akzeptieren wie importierte Gewaltpsychos. Alle diese Gutmenschen fühlen sich aber wohl dennoch wie im Paradies, solange es andere und nicht sie selbst erwischt. Viele freuen sich wie hirntot auf jede drastische Änderung einschließlich Amoklauf und Willkürmord.



Der Tod ist also immer noch ein Meister in Deutschland. Nur nicht mehr blond, sondern zeitgeistig schwarzhaarig.



Diesem mental verwahrlosten Dummvolk ist nicht mehr zu helfen. Das kann also wirklich weg auf die Müllkippe der Evolution.



Oder gibt es einen Grund, diese naiven Schwachköpfe noch länger ihren geistesschwachen Scheinheils-Unsinn produzieren zu lassen? Was klappt hier denn noch, worauf man als denkendes Wesen stolz sein könnte?



Etwa die fanatische Pflege- und Verhätschelsucht jedes menschlichen Abschaums, der wie besoffen angebetet wird? Wollen wir die weltbeste Idiotenrepublik werden, in der der primitivste Pöbel regiert?



Wollt ihr die totale Verblödung?



Oder ist die längst da?