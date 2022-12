Fällt die Verleihung der Nobel-Preise aus?

Am 10. Dezember soll im »Blauen Saal« (der übrigens gar nicht blau ist) im »Stadshus« in Stockholm ein Festbankett für die Nobelpreis-Gewinner stattfinden. Doch die Durchführung des Banketts steht auf der Kippe.

Am 10. Dezember ist der Todestag von Alfred Nobel. Ihm zu Ehren werden an diesem Tag die Preise aus seiner Stiftung übergeben. Bis auf den Friedensnobelpreis, der in Oslo übergeben wird (Schweden und Norwegen waren zu Lebzeiten Nobels ein gemeinsamer Staat), findet die Verleihung der anderen Preise im Konzerthaus in Stockholm statt. Am Abend gibt es dann für die Gewinner der Preise und erlesene, geladene Gäste ein Festbankett im »Blauen Saal« im »Stadshus«, dem Rathaus. Die Durchführung dieses Banketts steht momentan allerdings auf sehr wackeligen Füßen.

Bei der jüngsten Parlamentswahl haben die Schwedendemokraten einen überwältigenden Erfolg erzielt. Traditionell werden die Obmänner (Vorsitzenden) aller im schwedischen Reichstag vertretenen Parteien zum Nobel-Bankett eingeladen. Das Nobel-Komitee war aber der Ansicht, dass es dieses Jahr unbedingt politisieren müsse und hatte angekündigt, Jimmie Åkesson, den Vorsitzenden der Schwedendemokraten, nicht zu dem Bankett einzuladen - und bisher ist auch keine Einladung an ihn versendet worden.

Die Nobel-Stiftung mietet den »Blauen Saal« für das Bankett von der Stadt Stockholm an. Diese Anmietung ist - wie jede Anmietung - mit bestimmten Auflagen verbunden. Neben den feuerpolizeilichen und anderen Sicherheitsbestimmgen gibt es auch weitere zu berücksichtigende Kriterien. Parteipolitik, in welcher Art auch immer, ist ein Ausschlussgrund.

Hier haken jetzt die Schwedendemokraten ein. Gabriel Kroon, Fraktionschef der Schwedendemokraten im Stockholmer Rathaus sagt, man überdenke derzeit, ob die Entscheidung des Nobel-Komitees, den Chef einer Regierungspartei wegen dessen Zugehörigkeit zu seiner Partei auszugrenzen, ein solcher Ausschlussgrund ist. Es könne durchaus sein, dass man sowohl kurzfristig wie auf jeden Fall mittel- bis langfristig dem Komitee die Nutzung des »Blauen Saals« unter diesen Bedingungen verweigert, heißt es in einem Bericht von Sveriges Radio.