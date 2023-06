EZB arbeitet weiter an der Einführung des digitalen Euros

Die EU hat einen neuen Gesetzesentwurf zur Einführung des digitalen Euro vorgelegt. Die Rolle des Bargeldes in Europa wird damit weiter zurückgedrängt.

Die EU hat in Brüssel einen neuen Gesetzesentwurf eingebracht. Es geht um die Einführung des digitalen Euro [siehe Berichte »Welt«, »T-Online«]. Im Herbst werden dann die weiteren Pläne von der Europäischen Zentralbank ausgearbeitet. Bislang gibt es hauptsächlich private digitale Währungen. Nun sollen sie von den Zentralbanken kommen.

Kritiker befürchten, dass auf diese Weise Schritt für Schritt das Bargeld abgeschafft wird. Die EZB und die EU verneinen dies. Immer wieder heißt es aus Brüssel, dass dies nicht bedeute, dass das Bargeld abgeschafft werde.

Doch tatsächlich ist es in Ländern wie Schweden bereits so, dass man mit Bargeld immer weniger machen kann. Auch in Dänemark wird immer weniger Bargeld benutzt. Der Einfluss des Bargeldes wird so eingeschränkt, dass es geradezu nutzlos wird.

Die EU und EZB haben deshalb Maßnahmen angekündigt, um die Akzeptanz des Bargeldes weiterhin sicherzustellen. Doch warum tunt sie das? Sehr wahrscheinlich, um den Kritikern erst einmal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn noch ist gerade in Ländern wie Deutschland das Bargeld weit verbreitet. Die Sorge vor einer schleichende Abschaffung ist groß.

Für Kritiker dieser Entwicklung ist also nun darauf zu achten und zu pochen, dass die EU und EZB es mit ihren angekündigten Maßnahmen ernst meinen und diese umsetzen, um weiterhin überall die Akzeptanz des Bargeldes zu gewähren und zu garantieren. Auf jeden Fall ist klar: Je mehr Bürger weiterhin darauf bestehen, im Alltag mit Bargeld zu bezahlen, desto schwieriger wird die Abschaffung. Doch wenn, wie in Schweden, das Bargeld im Alltag fast gänzlich verschwindet, ist das Bargeld tatsächlich in Gefahr, letztlich doch abgeschafft zu werden.