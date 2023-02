Experten warnen: Wir verlieren eine ganze Generation von Schülern

In Deutschland gebe es einen sogenannten Schweinezyklus, so Experten. Weil die Bundesländer ihre Lehrer nicht planmäßig nach einem künftigen Bedarf ausbilden, sondern die jungen Menschen sich in Form freier Studienwahl für Lehramtsstudiengänge entscheiden oder nicht, gibt es immer zu wenige oder zu viele. In den 1970ern und 1980ern habe es beispielsweise zu viele Lehramtsstudenten gegeben. Viele konnten nicht in den Schuldienst übernommen werden. Aufgrund dessen haben immer weniger Studenten sich für Lehramtsstudiengänge entschieden, so dass ihre Zahl sank; aber der Bedarf stieg wieder wegen der Zahl der Lehrer, die in Pension gehen.