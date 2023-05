2023 CPAC: Konservative Konferenz tagt in Budapest

Mit einer kraftvollen und provokativen Grundsatzrede eröffnete der ungarische Premierminister Viktor Orbán die Conservative Political Action Conference (CPAC) 2023 in Budapest, Ungarn. Orbán hielt eine mitreißende Rede, in der er die Bedeutung der nationalen Souveränität und die Notwendigkeit für Konservative hervorhob, sich gegen die globalistischen Kräfte stark zu machen, wie The European Conservative berichtet.

»Europa wird angegriffen«, erklärte Orbán. »Unsere Grenzen werden von Migranten überrannt, unsere kulturellen Traditionen werden angegriffen, und unsere Lebensweise ist bedroht. Aber wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Wir werden uns wehren und unsere Werte verteidigen.«

Orbáns Rede wurde vom CPAC-Publikum, zu dem prominente konservative Persönlichkeiten aus ganz Europa und den Vereinigten Staaten gehörten, mit tosendem Beifall bedacht. Viele lobten Orbáns Engagement für die Bewahrung der ungarischen Identität und Kultur und seine unnachgiebige Haltung gegenüber der globalistischen Agenda.

»Wir brauchen mehr Regierungsführer wie Viktor Orbán«, sagte der niederländische Politiker Geert Wilders. »Er versteht die Bedeutung der nationalen Souveränität und hat keine Angst, sich gegen die globalistischen Eliten zu stellen.«

Zu den weiteren Rednern auf der CPAC Hungary-Konferenz gehörte der amerikanische konservative Kommentator Ben Shapiro, der über die Bedeutung der Redefreiheit und die Notwendigkeit des Schutzes traditioneller konservativer Werte sprach.

»Wir können nicht zulassen, dass die Linke uns zum Schweigen bringt«, sagte Shapiro. »Wir müssen aufstehen und für das kämpfen, woran wir glauben, auch wenn es unpopulär oder politisch unkorrekt ist.«

Auf der Konferenz fand auch eine Podiumsdiskussion über die Zukunft des Konservatismus in Europa statt, bei der Redner aus dem ganzen Kontinent ihre Ansichten über die Herausforderungen, denen sich die Bewegung gegenübersieht, darlegten.

»Wir leben in einer Zeit des großen Umbruchs«, sagte der dänische Politiker Rasmus Paludan. »Aber wir dürfen uns durch das Chaos nicht von unserer Mission ablenken lassen. Wir müssen uns weiterhin auf unser Ziel konzentrieren, traditionelle Werte zu verteidigen und die nationale Souveränität zu fördern.«

Insgesamt war die CPAC-Konferenz 2023 in Ungarn ein durchschlagender Erfolg, und die Teilnehmer wurden durch die kraftvollen Reden und die zum Nachdenken anregenden Diskussionen angeregt und inspiriert. Wie Orbán in seiner Grundsatzrede sagte: »Wir müssen wachsam bleiben, wir müssen vereint bleiben, und wir müssen uns weiterhin für unsere Sache einsetzen.«