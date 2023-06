Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

26.06.2023 - 14:57

BRD Politik am Organraub & Kinder Prostitution mit finanzieller Unterstützung beteiligt.

Gut angelegtes Steuerheld der Deutschen für den Kinder Handel und Missbrauch in der Ukraine.

An der ukrainisch-slowakischen Grenze in Transkarpatien wurde ein Mann festgenommen, der Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahren für Organe nach Europa verkaufte.

Berichten zufolge ist es ihm bereits gelungen, mindestens drei solcher Transaktionen durchzuführen. 26.06.2023

Und da soll mit deutschem Steuergeld ein Wiederaufbau finanziert werden,Um Globale Parasiten weiter mit Kinderteilen zu versorgen?

Deutsche die diese Parteien wählen machen sich mitschuldig.