Hat Brüssel Angst vor Meinungsfreiheit?

EU-Kommission droht Musk, Twitter aus Europa zu verbannen

Die EU-Kommission will sich Elon Musk in den Weg stellen. Dieser will Twitter zu einem Hort der freien Meinungsäußerung machen. Doch EU-Digitalkommissar Thierry Breton setzt Musk ein Ultimatum und droht mit einem Twitter-Aus in Europa.

Foto: Screenshot YouTube

Veröffentlicht: 02.12.2022 - 07:50 Uhr

von Redaktion (an)

Elon Musk setzt sich für die Meinungsfreiheit ein. Er will Twitter wieder zu einer offenen Plattform machen, wo möglichst wenig zensiert wird und ein breites Spektrum von Ansichten präsentiert wird. Denn vorher war Twitter spätestens seit dem Wahlkampf von Donald Trump durch starke Zensur aufgefallen. Der EU-Kommission sind die jüngsten Vorstöße von Elon Musk, der nach dem Aufkauf nun Chef von Twitter ist, ein Dorn im Auge. Wie die BILD berichtet, setzt die EU-Kommission Twitter ein Ultimation und droht, die Plattform in Europa zu verbieten, wenn sie sich den EU-Regeln nicht beugt und nach Brüsseler Vorstellungen zensiert. Der EU-Digitalkommissar Thierry Breton will, dass Twitter weiterhin Fake News und Hate Speech verfolge. Twitter und Facebook sollen möglichst bald den EU-Behörden Pläne präsentieren, wie sie die Verbreitung von angeblichen Desinformationen und Hetze zu verhindern gedenken.