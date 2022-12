Wieder extreme Steuergeldverschwendung in Brüssel

EU investiert Millionen Steuergelder in Programme zur Kindererhöhung - in der Türkei!

Die EU will Geld locker machen, um mehr Mittel für Kinderbetreuung im häuslichen Umfeld zu ermöglichen und so den Anreiz erhöhen, Kinder in die Welt zu setzen. Allerdings ist das Geld nicht für die Länder der EU gedacht, sondern für die nicht der EU angehörende Türkei!

Veröffentlicht: 29.12.2022 - 10:54 Uhr

von Redaktion (mk)

Kinderfreundliche Politik gehört nicht zu den herausragenden Elementen der EU. Statt die Geburtenzahl in den Mitgliedsländern durch entsprechende politische Wegstellungen zu erhöhen, importiert man lieber angebliche Fachkräfte aus Nord- und Zentralafrika oder arabischen Staaten der Halbmondkultur. Das ist der Lösungsansatz der Altparteienvertreter und der EU-Kraten in ihren Brüsseler Elfenbeintürmen zur Lösung der demografischen Herausforderungen. Jetzt machen die ach so oberschlauen EU-Granden Geld zur Förderung der Kinderbetreuung locker. Es soll eine finanzielle Unterstützung geschaffen werden, damit Kinder besser und zahlreicher im häuslichen Umfeld betreut werden können. Knapp 30 Millionen Euro soll die erste Charge dafür umfassen. Allerdings ist das Geld, dass von den Bürgern der EU als Steuern aufgebracht wird, gar nicht an die Bürger der EU ausgezahlt werden. Diese Kinderbetreuungsförderung geht an den Nicht-EU-Staat Türkei des Bosporus-Despoten Erdogan. Das ist der, der völkerrechtswidrig in Syrien und den Irak einmarschiert ist und dort Alte, Frauen und Kinder mit seinem Bombenterror und Angriffen überzieht. Nebenbei: die Türkei hat eine der höchsten Geburtenrate der »westlichen Welt«. Demografen gehen davon aus, dass sich die Bevölkerungszahl der Türkei von aktuell 85 Millionen bis zum Jahr 2050 auf 109 Millionen erhöht haben wird. Wenn es etwas gibt, was die Türkei nicht braucht, dann ist es ein finanzieller Anreiz, um noch mehr kleine Alis und Aishes in die Welt zu setzen.