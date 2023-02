EU-Entscheidung: Verbrennner-Aus bringt schwere Konsequenzen für Europa

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

15.02.2023 - 11:53

Anzeichen sind mit Ford schon da und die deutsche Automobilindustrie verabschiedet sich doch schon seit Jahren stückchenweise von der Heimat, damit es nicht auffällt und sie sich keinen Ärger mit den Gewerkschaften reinziehen wollen.



Renault und Nissan wollen in Kürze eine neue Fabrik in Indien bauen, mit einem Kapitaleinsatz von 600 Mill. Euro, der im dortigen Raum einen Milliardeneinsatz ausmacht und so tief scheint das Vertrauen in Europa und Amerika zu sein, daß sich einer nach dem anderen verabschiedet und am Schluß sind wir nur noch eine leere Hülle, was kommt, wenn der Maschinenbau auch noch abwandert, weil er zwar intelligent ist, aber unbezahlbar wird und damit auch die Konsequenzen ziehen wird.



So kann Wirtschaftspolitik auch gehen und wenn man dann noch liebe Freunde in Washington hat, werden die anderen auf der Welt auch noch vergrault und Europa wird zur Siechenanstalt, was Kissinger schon Mitte der siebziger Jahre prophezeit hat und bald eintritt, weil wir zu dumm, zu faul und zu arrogant sind um den Verfall nicht sehen zu wollen.