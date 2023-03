EU-Abgeordnete stimmen mehrheitlich für den Import von Millionen von Migranten

Im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des EU-Parlaments wurde diese Woche über die Bestimmungen des neuen EU-Migrationspakts abgestimmt. Einige Abstimmungslisten wurden erst am späten Abend am Tag vor der Abstimmung, einige gar erst wenige Stunden vor eben dieser in Umlauf gebracht. Entsprechend chaotisch verlief die Sitzung, da die Abgeordneten kaum imstande waren, festzustellen, worüber sie abstimmten.