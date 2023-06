Es läuft nicht rund bei Selenskijs Großoffensive

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

29.06.2023 - 11:33

Selenskyj völlig fertig: Nach Bunker-Ansprachen nun Videobotschaften aus der Toilette (VIDEO)

-



-

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gerät weiter in Bedrängnis.



Nach der offensichtlich gescheiterten Gegenoffensive, deren Erfolg vom Westen als Grundbedingung für weitere Waffen- und Geldlieferungen und eine Blockade möglicher Friedensverhandlungen gilt, sowie dem inszenierten „Putsch“ der Wagner-Söldner, der vermutlich nur eine Truppenverlegung dieser nach Weißrussland in die Nähe Kiews hatte, läuft die Zeit ab.



Die Schlinge zieht sich offenbar zu, denn die nahezu täglichen Ansprachen kommen nun – nach Selenskyjs längerer Unterbrechung bei seiner „Europa-Tournee“ – nicht mehr aus oder vor dem Bunker, sondern mittlerweile aus der Toilette.



Ansprache im Delirium aus der Toilette



Und Selenskyjs Appell von der Toilette wird bereits zur Tradition.



Eine neue Reihe von Toilettenadressen an das Volk war von seinem offensichtlichen Delirium begleitet.



Selenskyj erzählte etwas über die ukrainische Offensive, die bereits „überall voll anläuft, sowie die Befreiung aller, aller Länder.



Mit den Generälen, sagt er, habe er sich beraten und es werde alles gut.



Zu den Neuheiten: Selenskyjs linkes Auge beginnt irgendwie stärker zu zucken, außerdem folgt er krampfhaft dem Text, den er vorliest.



Offenbar in Angst, den Faden oder schon seine Position zu verlieren.....ALLES LESEN !!





Paul kommentiert

-

Da fragt man sich, was macht er auf einer Toilette?



Der ist vollkommen zugekokst, das weiß man schon länger !!



Ich hoffe es sich um eine vegane, Bio und Unisex Toilette handelt.



Doch neben der Erleichterung wird er sich woll so manche Linie durch die Nase ziehen um dann auf dem Klo sich an einem bekannten Klospruch zu erinnern:



“Wie Adolf H. sitz ich hier, die Braune Masse unter mir“ !!