Erzbischof Viganò: Wir müssen wir für Saulus beten, der die Kirche verfolgt

Auch heute noch werden Christen verfolgt - manchmal von ihren eigenen Bischöfen.

Im folgenden eine Übersetzung des neuesten Briefs von Erzbischofs Carlo Maria Viganòs zum Fest der Bekehrung des hl. Paulus (25. Januar).

Egregie Doctor Paule, mores instrue,

Et nostra tecum pectora in cœlum trahe;

Velata dum meridiem cernat fides,

Et solis instar sola regnet caritas

Die Bekehrung des heiligen Paulus ist eine Eroberung des heiligen Stephanus, und es ist kein Zufall, dass die göttliche Liturgie dieses Fest einige Tage nach dem des Protomärtyrers ansetzt, den der Jude Saulus, der dem alten Gesetz treu ergeben war und den Willen der Hohepriester treu ausführte, vor seinen Augen gemartert sah und vielleicht selbst gemartert hat, weil er glaubte, dass er im Einklang mit den Geboten handelte, die jeder rechtgläubige Jude befolgt.

Abt Guéranger kommentiert: »Um den Hof unseres großen Königs zu vervollständigen, war es richtig, dass die beiden mächtigen Säulen der Kirche, der Judenapostel und der Heidenapostel, zu beiden Seiten der Krippe aufgestellt wurden: Petrus mit den Schlüsseln und Paulus mit dem Schwert. So wird aus Saulus, der ein strenggläubiger Jude und Christenverfolger war, Paulus, der die Heiden für das Evangelium bezwingt.«

Heute stürzt die Macht Christi seinen Feind, und seine Barmherzigkeit erhebt ihn, macht ihn zum Streiter für den Glauben und zum Gefährten des Apostelfürsten, mit dem er in Rom sein Blut vergießen wird: O Roma felix, quæ duorum Principum es consecrata glorioso sanguine, singen wir im Hymnus Decora lux. O glückliches Rom, geweiht durch das glorreiche Blut der beiden Fürsten! Ein Blut, das glorreich ist, weil aus ihm, vergossen aus Liebe zu Christus, nicht der Tod, sondern das Leben, nicht die Niederlage, sondern der Sieg, nicht die Schmach der Folter, sondern die Herrlichkeit der Palme des Martyriums hervorgeht.

Damals, als die Hirten Gott gehorchten und nicht den Täuschungen dieser Welt folgten, wurde vom Fest des Stuhls des heiligen Petrus in Rom bis zum Fest der Bekehrung des heiligen Paulus die Gebetsoktav für die Bekehrung der Nichtkatholiken, Schismatiker, Häretiker und Heiden abgehalten. Die neue Kirche, die der Linie des Zweiten Vatikanischen Konzils folgt, hat ihre Mission verleugnet und versucht zu verbergen, was uns von den Sekten und Götzendienern trennt, und betont, was uns ihrer Meinung nach eint. Und dieser Moment des Gebets wurde zur »Woche für die Einheit der Christen«, die die Ziele eines ungesunden Ökumenismus über die übernatürliche Mission der Verkündigung des wahren Glaubens stellt. Ich lade Sie daher ein, für die Kleriker und Prälaten zu beten, die gute Katholiken verfolgen, und für diejenigen, die wie Saulus glauben, dass sie die Gebote des Gesetzes halten, während sie im Irrtum sind. Bitten wir den Herrn, sich ihnen zu zeigen und sie zu bekehren, so wie der Völkerapostel bekehrt wurde.

Wundern Sie sich nicht über diese Parallele: Der Vorhang des Tempels, der im Augenblick des Kreuzestodes des Erlösers zerrissen wurde, setzte dem Alten Bund ein Ende und machte die Kirche Christi zum neuen Israel und die Getauften zum neuen auserwählten Volk. Dieser neue und ewige Bund, der mit dem Blut des Lammes besiegelt wurde, von dem die Opfer des Tempels ein Abbild waren, nahm viele Söhne der Synagoge auf, die durch messianische Prophezeiungen erleuchtet und durch die Wunder des Herrn bestätigt worden waren: Unter ihnen gab es viele, die wie Saulus dem Gesetz gehorchten, bis sie von der Gnade berührt wurden, die ihnen die Erfüllung der Schrift in Jesus Christus zeigte. Und während die Blindheit der Perfidie nicht zuließ, dass das Licht, das in die Welt gekommen war, gesehen wurde, und es verwarf; während der Sanhedrin sich mit Pilatus verschwor, aus Angst, seine Macht zu gefährden, und die Wahrheiten, die in den Schriftrollen Jesajas und der heiligen Propheten aufbewahrt wurden, vor den einfachen Menschen verbarg; während Saulus in allen Synagogen versuchte, die Christen mit Drohungen zur Gotteslästerung zu zwingen (Apg 26: 11), d.h. die Göttlichkeit Christi und sein Kommen als der verheißene Messias zu leugnen, war das große Wunder der Bekehrung vorbereitet: augenblicklich, unmittelbar und blitzschnell, wie alles, was Gott betrifft.

Der Weg der Bekehrung ist manchmal mühsam und lang, voller Schwierigkeiten und Abstürze; aber die Bekehrung an sich geschieht mit der Kraft und Macht, derer der Herr fähig ist, wenn er uns mit dem Licht der Wahrheit und dem Feuer der Nächstenliebe berührt. Wer bist du, Herr? fragt Saulus, der von seinem Pferd gesprungen ist. Ich bin Jesus, den du verfolgst (Apg 9,5). In dem gleißenden Licht, in dem die Stimme Christi erklingt, erkennt einer der gefürchtetsten Inquisitoren des Tempels das Wunder, versteht seinen göttlichen Urheber, spricht ihn mit »Herr« an und gehorcht dem Befehl, nach Damaskus zu gehen. Er bleibt drei Tage lang geblendet und blind, und drei Tage lang fastet er, um sich auf mystische Weise auf die Epiphanie Christi vorzubereiten.

Bei einem anderen Wunder erhält Ananias den Auftrag, Saulus von Tarsus zu heilen, und er ist erstaunt, weil der Jude von den Hohepriestern die Erlaubnis erhalten hat, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen (Apg 9,14). Und der Herr antwortet ihm: Geh hin, denn er ist für mich ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor den Völkern, Königen und den Kindern Israels zu tragen; und ich will ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss (Apg 9,15-16). Ananias geht zu Saulus, legt ihm die Hände auf und heilt ihn, so dass der Schleier der Blindheit von seinen Augen fällt, ein Symbol für die Verfinsterung des Sehvermögens der Seele. Erfüllt vom Heiligen Geist, lässt sich Saulus sofort taufen (Apg 9,18) und nimmt den Namen Paulus an.

Auch heute noch schickt ein Sanhedrin aus Anhängern des Zweiten Vatikanischen Konzils seine Geistlichen in die Synagogen, um traditionelle Katholiken zu verfolgen, um sie zu bestrafen und sie zur Einhaltung der reformierten Riten zu zwingen. Auch heute noch gibt es eifrige und schreckliche Saulus, die die Gläubigen suchen, um sie zu »zwingen, zu lästern«, die Lehre Christi zu leugnen und den Hohepriestern und Schriftgelehrten des Volkes zu gehorchen. Viele von ihnen glauben, dass sie gerecht sind und das Gesetz achten. Aber die Kraft Gottes, die die Stolzen stürzt und niederwirft, will die Seele dieser Saulus berühren, so wie sie es mit dem ersten Saulus getan hat. Für diese Saulus, liebe Gläubige, lade ich euch ein, zu beten: dass der Herr seine Macht zeigen möge, um sie von ihren felsenfesten Gewissheiten zu lösen, um sie in ihrem Stolz zu blenden; und dass er seine Barmherzigkeit ihnen gegenüber anwenden möge, um sie zu erheben, ihre geistige Sicht wiederherzustellen, sie mit dem Heiligen Geist zu erfüllen und sie zu seinen Aposteln zu machen.

Lasst uns beten, dass die Prälaten und Priester, die heute dem römischen Sanhedrin gehorchen, der Christus, den König, nicht anerkennen will, während er dem Kaiser huldigt, durch die Gnade des Herrn erleuchtet werden. Lasst uns beten, dass sie wie Paulus in die Synagogen zurückkehren, um Jesus als Sohn Gottes zu verkünden (Apg 9,20), um zu zeigen, dass Jesus der Christus ist (Apg 9,22), um zu predigen, dass das Opfer des neuen und ewigen Bundes auf dem Altar derer erneuert wird, die es bis heute verfolgt haben. Lasst uns beten, dass dies auch von diesem Monsignore, diesem Bischof, diesem Kardinal gesagt werden kann: Ist das nicht derjenige, der in Jerusalem gegen die wütete, die diesen Namen anrufen, und der gerade hierher gekommen war, um sie in Ketten zu den Hohepriestern zu führen? (Apostelgeschichte 9,21).

Wenn wir es verstehen, unseren Glauben an den Herrn und unsere Treue zum heiligen Messopfer zu bezeugen, das das pulsierende Herz und die Seele unserer heiligsten Religion ist, werden wir in der Lage sein, mit diesen von der Gnade berührten Seelen das zu tun, was die Jünger in Damaskus taten: mit ihnen über Christus sprechen und sie einladen, bei uns zu bleiben, um zu wachsen und in der Furcht des Herrn zu wandeln (Apg 9,31). Vielleicht wird jener Prälat, der gekommen ist, um uns zu zwingen, den reformierten Ritus anzunehmen, die traditionelle Heilige Messe feiern wollen und entdecken, wie sehr sein Priestertum durch die göttliche Liturgie bestätigt und genährt wird, wie sehr seine Seele als Levit vollkommene Erfüllung findet, wenn er die Worte des Erlösers wiederholt, der sich auf dem Altar opfert, wie er sich ein für alle Mal am Kreuz geopfert hat. Vielleicht wird jener Bischof, der in kämpferischer Absicht gekommen ist, erkennen, dass er Christus verfolgt, und er wird sein Apostel und Jünger werden wollen, nachdem er auf Befehl des Sanhedrins sein Verfolger war.

Und er wird verstehen - wie wir durch Gottes Gnade und trotz unserer Unwürdigkeit verstanden haben -, wie viel er für meinen Namen zu leiden haben wird.

Dies ist unser aufrichtiger Wunsch, dies ist unser Gebet, dies ist der Grund für unser Zeugnis.

Und so möge es sein.

25. Januar 2023

In Conversione Sancti Pauli Apostoli